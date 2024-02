Disbauxa, plomes i sàtira

La plaça de la Disbauxa s’ha instaurat, per fi, a la ciutat. Prova d’això va ser la instal·lació, ahir, d’un escenari que presidirà la zona fins al final de la festivitat. Un bon nombre de famílies van acudir a l’estrena d’aquesta ubicació, que tant petits com grans van inaugurar ballant al so de tota mena de música.

Amb tot, entre la gentada ballant i rient, hi havia un ‘infiltrats’: membres de comparses vestits amb les capes i portant les insígnies de les seves agrupacions. I és que un altre dels esdeveniments que va acompanyar l’estrena de la plaça de la Disbauxa va ser l’entrada del Rei i la Concubina de Carnaval: Javier Palacios, de l’Escola de Dansa i Comparsa Grup Aerodance, i Ainara Zapata, de la comparsa Cromatic Fusion, respectivament.

La pausa que va fer la música que provenia dels altaveus de l’escenari va ser prou senyal pels ciutadans per acostar-se a l’entrada del Mercat Central que donava a la plaça, lloc de sortida del Rei i la Concubina, i fer-los un passadís per on poguessin lluir les seves disfresses i balls. Abans, però, a ritme d’Amparito Roca, el Nano Capità, l’Àliga, el Gegant, la Geganta, la Negrita i el Lleó van aparèixer de dins el rellotge del Mercat per a fer el seu tradicional espectacle, al so dels aplaudiments de la gent.

Ara sí, el Rei i la Concubina van fer la seva entrada triomfal, acompanyats dels seus seguicis, i lluint els colors vermell i negre, respectivament. La combinació es va dirigir a l’escenari, des d’on la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, va reconèixer el Boter d’Honor d’enguany, Sergi Solís, per la seva tasca en relació amb la Disfressa d’Or. El commemorat va aprofitar per agrair la feina de les comparses, declarant que «manteniu la mateixa il·lusió i ganes, i junts hem fet que la Disfressa sigui molt gran».

A continuació, va ser el torn de l’alcalde, Rubén Viñuales, que va fer entrega de la vara de comandament de la ciutat al Rei, una acció que ell va reconèixer que segurament agradava a més d’un ciutadà. Els nous alcaldes van inaugurar el seu mandat amb un discurs per a demostrar «que els que portem plomes i purpurina, també sabem fer sàtira».

Els espais buits a la ciutat, els diferents colors de les places d’aparcament, i la falta de recursos per a les comparses regnants de Carnaval, tot i l’increment de pressupost d’enguany, són alguns dels temes que, entre riures i xiulets del públic, el Rei i la Concubina van reivindicar. Tot seguit, i acompanyat dels seus seguicis, van marxar cap al Teatre Tarragona, on van celebrar la seva tradicional gal·la.