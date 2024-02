S’incrementen a Tarragona els robatoris d’eines en furgonetes d’empreses instal·ladores

Cada cop hi ha més empreses instal·ladores amb panys de seguretat a les furgonetes. Des de l’estiu, estan patint una onada de robatoris, que han arribat a suposar danys de més de 5.000 euros. Els lladres forcen els vehicles per emportar-se eines de gran valor econòmic. «Estem amenaçats constantment, estem desolats i ens sentim abandonats», explica el president del Gremi d’Instal·ladors de Tarragona, Josep Miró, qui assegura que «les denúncies que s’han posat mai acaben de donar fruits i no recuperem res del que hem perdut».

Segons una enquesta que ha comptat amb la participació del 36% dels associats del gremi, gairebé la meitat d’aquests ha patit algun robatori durant els últims sis mesos. «Des de l’estiu, s’ha incrementat molt», afirma Miró, qui detalla que els furts es produeixen durant el dia i en ple carrer. Els lladres, a més, no s’amaguen, ja que actuen en zones força concorregudes. El president del gremi, que també dirigeix una empresa d’instal·lació, ha patit quatre robatoris en un any i un d’aquests es va produir al carrer Torres Jordi, on li van forçar dues furgonetes.

Tot i que la majoria dels incidents han tingut lloc a la capital, els associats també han denunciat als Mossos d’Esquadra i la policia local furts en altres municipis com Torredembarra, la Canonja, Constantí, els Pallaresos, Reus, Salou, Vila-seca, Cambrils, Creixell o Valls.

Eines de gran valor

Un 57% dels enquestats asseguren que l’import del material que li han sostret és d’entre 1.000 i 3.000 euros. En un 12% dels casos, la xifra ha arribat a superar els 5.000 euros. «El problema no són només les eines, sinó que també et forcen les portes de la furgoneta», assegura Miró, qui explica que algun afectat s’han trobat els vidres del seu vehicle trencats. «La reparació pot suposar 1.000 euros més», apunta. A més, el president del Gremi d’Instal·ladors de Tarragona assenyala el «temps perdut» que suposa aquesta situació per a les empreses.

Per si no fos suficient, els instal·ladors també han d’aguantar robatoris als magatzems. Miró sospita que hi pot haver un grup organitzat darrere d’aquestes sostraccions de material. El representant del gremi exigeix que «hi hagi més vigilància del marcat negre» per intentar localitzar les eines robades que es posen a la venda. A més, demana que la tramitació de les denúncies siguin més àgils. Mentrestant, anima les empreses a «posar panys de seguretat a les furgonetes, així com ser prudents».