Mercè Puig: «El jovent només coneix la precarietat laboral i als sindicats ens costa arribar-hi»

Què són les Assemblees Sindicals Obertes?

«Són uns processos participatius que fem arreu de Catalunya. Demà, a la nostra seu al carrer Emperador August, celebrarem l’assemblea de 10 a 18 h. Com a sindicat, es tracta d’escoltar molt i parlar poc per intentar arribar a la major proximitat possible amb els ciutadans. Aquestes trobades són dirigides a afiliats, però també a altres associacions».

Aquesta escolta en quines línies se centrarà?

«Per a dinamitzar el debat donem quatre eixos: el perill de la ultradreta, el temps de treball, la manera de garantir els drets i la riquesa de les persones i l’emancipació dels joves. Recollirem totes les impressions per contribuir al Pla d’Acció de CCOO per als pròxims quatre anys, que s’aprovarà al 13è Congrés de CCOO a Catalunya l’any vinent».

L’emancipació dels joves a Espanya se situa al voltant dels 30 anys, la xifra més alta des que hi ha registres.

«La situació dels joves ens preocupa molt. Són generacions que des del minut zero han viscut retallades i empitjorament dels seus drets, amb reformes laborals de governs de dretes. Només coneixen la precarietat laboral. Per aquest motiu, ens costa molt al món sindical arribar-hi. Tot i això, s’estan aconseguint certs avenços com la remuneració i cotització de les pràctiques. És evident que amb un govern progressista això és més fàcil».

L’ocupació a la província de Tarragona es basa principalment en dos sectors: el serveis i la indústria. El primer és un sector inestable, on la majoria dels contractes són temporals a causa de l’estacionalitat de les temporades turístiques. Com es pot revertir la situació?

«El nostre sindicat fa temps que reclama un Pla Nacional del Turisme que trenqui amb l’estacionalitat. Al cap i a la fi, el model turístic ha canviat perquè també està canviant el clima i les temporades s’allarguen fins a l’octubre. Al Camp de Tarragona tenim infraestructures infrautilitzades, com l’Aeroport de Reus, que podrien ajudar a assolir un tipus de turisme, més familiar o cultural, que vingués tot l’any».

Pel que fa a la indústria, un dels principals reptes és la seva descarbonització. Aquest procés millorarà les condicions laborals dels treballadors?

«És una gran oportunitat i des del sindicat hi volem participar. Parlem de temps de vida i de treball i podem crear més ocupació amb millors condicions».

Un dels temes de la setmana són les mobilitzacions arreu del país dels pagesos.

«La pagesia està en un moment molt delicat, i ja venia d’una situació difícil. El que està clar és que s’ha d’acabar amb l’especulació sobre els preus dels productes. Nosaltres també creiem que és un problema que s’ha de relacionar amb la sequera. Ara s’ha començat a abordar, però ja feia temps que ho estàvem avisant i hem arribat molt tard».

Un altre sector que es mobilitza i està en una situació delicada és el sanitari. Què està fallant?

«És un sector on es cobra poc i portem una batalla històrica per millorar les condicions. Ens queixem que no tenim infermers, però les facultats estan plenes. Tenim molta gent, però marxen fora perquè hi troben millors condicions. I al final, repercuteix en els ciutadans perquè les llistes d’espera són molt llargues».