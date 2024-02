Es repartiran 100.000 euros en premis al concurs d’idees per reformar Unió i Apodaca

Una de les principals actuacions plantejades al Pla Integral de la Part Baixa (PIPB) és la remodelació dels carrers Unió i Apodaca, així com la transformació de la plaça Prim, també coneguda com la plaça de la Mitja Lluna. Aquesta artèria, que uneix la Rambla Nova i la plaça dels Carros, és un dels eixos estratègics més importants, no només dels barris marítims, sinó de tota la ciutat.

L’Ajuntament de Tarragona preveu que l’any 2025 puguin iniciar-se les obres per a la transformació d’aquests carrers. Tot dependrà, però, de com sigui el projecte, el qual sortirà d’un concurs d’idees que es convocarà durant el segon semestre d’enguany, ja que serà cap a la primavera o l’estiu quan el consistori tindrà disponibilitat pressupostària, posteriorment a la redacció dels plecs. Tal com va avançar l’alcalde, Rubén Viñuales, durant la presentació del PIPB, es destinaran 100.000 euros en premis entre les cinc millors idees.

«La guanyadora evidentment tindrà un premi més gran, però la resta d’empreses que es presentin també», explicava el conseller de Territori, Nacho García, qui considerava que així es garantirà que tots els projectes siguin «de bona qualitat». Dijous passat, Viñuales recordava que el carrer Apodaca era «un carrer senyorial, el més noble».

«Per desgràcia, fa anys que no ho és», lamentava. Amb aquesta intervenció, es vol dignificar i revitalitzar l’eix Unió-Prim-Apodaca, que és molt concorregut pels tarragonins. També hi passen molts visitants, ja que, juntament amb el renovat carrer Orosi, són l’entrada a la ciutat des de l’estació de trens.

Transformació integral

El concurs d’idees servirà per definir el projecte, tot i que l’alcalde ja va donar quatre pinzellades, durant la passada campanya electoral, de com vol que sigui. En aquell moment, van proposar la creació d’una via comercial, impulsant locals de proximitat i espais verds. Aquest projecte contemplava la pacificació de la primera coca de la Rambla i la finalització de l’Illa Corsini, actuacions en les que el govern municipal ja hi treballa.

Els socialistes també van plantejar la renovació dels carrers Unió i Apodaca, donant més protagonisme als vianants, i la remodelació de la plaça de la Mitja Lluna, creant un nou espai verd a la ciutat. A més, es va posar sobre la taula l’arranjament del carrer Reial, una intervenció que també està recollida al Pla Integral de la Part Baixa, que serà clau per a la transformació urbanística del barri.