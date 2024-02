L’EMT ultima per aquest mes l’ampliació del pàrquing Torroja

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ultima aquests dies l’obertura definitiva de 195 noves places al pàrquing Torroja.

Els treballs propis de les obres d’ampliació de l’espai van acabar la setmana passada. «Durant el primer trimestre d’enguany entrarà en funcionament el pàrquing», explica Sònia Orts, presidenta de l’EMT.

En total, seran 349 places per a vehicles de rotació. 9 d’aquestes estaran reservades per a les persones amb mobilitat reduïda i deu per a vehicles elèctrics. «Treballem per avançar cap a un model de mobilitat sostenible, que impulsi els aparcaments municipals de rotació com a complement als aparcaments dissuasius de la ciutat», afegeix Orts.

Les obres van ser adjudicades a l’empresa Roma Infraestructures i Serveis SAU per un valor d’1.794.452,35 euros, IVA inclòs. L’Ajuntament compta amb una subvenció d’1,2 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation.

Nova maquinària

Ara, només queda pendent la instal·lació dels punts de recàrrega i les barreres als controls d’accés. Aquesta maquinària ja forma part de la nova tecnologia amb què comptaran els set aparcaments de gestió municipal. Es preveu que la renovació tecnològica d’aquests espais estigui enllestida el pròxim juny. Els treballs al passeig Torroja van arrencar al novembre de l’any 2022. El nou sistema de rampes, després de picar a la roca, permet salvar un pendent d’aproximadament el 20%.