Aspercamp denuncia la manca de formació dels psicòlegs en Asperger-TEA

L’associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp) reivindica que administracions públiques i privades els derivin casos d’Asperger-TEA per falta de formació, per a poder fer-ne un diagnòstic i tractament integral adequats. La directora de l’entitat, Laura Recha, remarca que el seu equip terapèutic, format per 15 integrants, té llista d’espera d’un any.

Recha relaciona la causa d’aquesta situació amb l’augment de persones diagnosticades amb Asperger-TEA, que no va en conjunt amb un increment de professionals especialitzats en aquesta matèria: «El personal no té la formació adequada, i la sanitat pública està col·lapsada», sentència. A més a més, expressa que, durant la carrera universitària, «l’Asperger es tracta per sobre».

Aquesta problemàtica és la mateixa que va dur a la creació d’Aspercamp el 2010, quan un grup de famílies van decidir formar l’entitat per falta de referents en aquest àmbit en el Camp de Tarragona. Des de llavors, explica Recha, els serveis mèdics han evolucionat: «Ara, els metges es plantegen l’autisme com un diagnòstic, cosa que abans no succeïa».

Amb tot, la constant derivació ha produït una llarga llista d’espera per obtenir una diagnosi, fet que dificulta un dels factors claus en el tractament de l’autisme: la detecció ràpida. «Hi ha persones amb depressió o ansietat, que darrere amaguen un espectre autista. Com més tard es fa la diagnosi, més greus arriben al tractament», remarca Recha.

Cursos de formació

Per tal de solucionar aquesta problemàtica, Aspercamp, junt amb la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), han programat un curs de quatre sessions dirigit a persones col·legiades, precol·legiades o estudiants de psicologia.

La formació, que s’impartirà de forma híbrida, constarà de quatre mòduls temàtics. El primer tractarà el concepte de TEA i l’establiment d’objectius terapèutics, mentre que els altres tres se centraran a identificar i intervenir les alteracions en l’àmbit de la comunicació, la interacció social, i els reptes emocionals, de comportament i d’autonomia de les persones amb TEA. Els interessats es poden apuntar al curs fins al 12 de febrer.