La URV participa en un projecte europeu per produir combustible per al transport aeri i marítim a partir de microalgues

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) participen en un projecte europeu per produir combustible per al transport aeri i marítim a partir de microalgues. La iniciativa neix amb la voluntat d’assolir els objectius de descarbonització marcats per la Unió Europea.

Segons la URV, el transport representa el 25% del total d’emissions d’efecte hivernacle, sent l’aeri i el marítim «els més difícils de descarbonitzar pels seus elevats requeriments energètics i la forta dependència dels combustibles fòssils».

Amb aquest nou projecte es vol fomentar el desenvolupament de combustibles basats en aquestes microalgues i fer-ho des de la fabricació fins a la comercialització, obtenint una cadena de valor circular, innovadora i completa.