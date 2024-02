El Refugi 1 del Port de Tarragona acull una cúpula per despertar la consciència ecosocial

El Refugi 1 del Port de Tarragona acollirà fins a l’abril un espai de reflexió diferent, que gira entorn la nostra relació amb el món que ens rodeja. Es tracta del projecte Oh! La Cúpula de la Sostenibilitat. L’escenari ofereix activitats immersives, artístiques, educatives i culturals per a tots els públics, amb l’objectiu de despertar la consciència ecosocial entre els ciutadans. «Busquem treballar des de les emocions per canviar la forma en què ens relacionem amb el planeta», va explicar Maria Adzerias, responsable del projecte i sòcia de Còdol Educació, l’entitat organitzadora.

En total, es podran viure set experiències diferents dintre de la cúpula geodèsica, per les quals és imprescindible fer reserva prèvia. L’interior del recinte permet projectar imatges sobre la seva superfície embolcallant els visitants amb impressionants paisatges i efectes visuals. «Establim l’art com a llenguatge prioritari per a interactuar amb els principis de la vida», va afegir Adzerias.

2 anys de gira

Aquest projecte fa dos anys que gira pel territori, sobretot pel Priorat, i ja compta amb una trentena de grups inscrits. «La influència del Port ha d’anar més enllà de l’activitat logística», va expressar el president de l’Autoritat Portuària, Saül Garreta. El projecte també presenta novetats, com experiències de teambuilding per a empreses.

«Les cúpules, com les cabanes, són llocs on sentir-te a gust i contemplar el món», va exposar Ramon López, cap de divisió de Port Ciutat. L’espai aconsegueix crear un clima pausat per rumiar sobre els comportaments socials vers la sostenibilitat. «La reflexió necessita un temps mínim de tranquil·litat», va sentenciar López.