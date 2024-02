La CET demana als serveis jurídics de FACUA que investigui el servei d’ambulàncies a Tarragona

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona ha demanat als serveis jurídics de FACUA que investiguin les possibles deficiències del servei d’ambulàncies per tractaments programats. L’entitat tarragonina ho ha fet després de les reiterades denúncies que han rebut per part dels usuaris per la falta de puntualitat en els trasllats.

FACUA ha recollit les reclamacions de la CET i pendrà les regnes de la investigació. En aquest sentit, les entitats també demanen a la Generalitat que es consideri la possibilitat d’adquirir més ambulàncies o d’augmentar el pressupost destinat a aquest servei, amb l’objectiu de garantir condicions més dignes i evitar aquesta mena de fets.