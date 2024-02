Una sentència anul·la tres sancions que va imposar l’Ajuntament de Tarragona a l’empresa de la brossa l’any 2019

L’Ajuntament de Tarragona va imposar, l’any 2019, tres sancions per un import total de 145.747,15 euros a FCC Medio Ambiente, actual gestora del servei de neteja, per incompliment del contracte. L’empresa de la brossa, després que el consistori desestimés les seves al·legacions, va presentar un recurs contenciós administratiu, que ha acabat donant la raó a FCC i ha deixat sense efecte les multes. Segons la sentència, la jutgessa considera que existia un «interès personal» per part de la tècnica que va proposar les penes, la qual«mancava de l’objectivitat exigible».

El 21 de març del 2019, l’Ajuntament va redactar un informe en el que es feia constar que l’empresa havia comès dos incompliments «molt greus» per «no facilitar la informació establerta al plec de condicions tècniques» i per «la no realització d’una bona gestió dels serveis», i un altre incompliment «greu» per la «no realització d’un servei sense notificar-ho».

Va ser la tècnica de gestió de residus de l’Ajuntament Lídia Bartra l’encarregada d’elaborar un document que, segons el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, va ser «rellevant i influent en l’adopció de la resolució penalitzadora». La magistrada manifesta que hi havia «manca d’imparcialitat i neutralitat» per part de Bartra, la qual considera que concorria causa legal d’abstenció per «haver prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància».

L’actual cap de gestió de Serveis Públics del consistori i encarregada del nou contracte de la neteja, va formar part de la plantilla d’FCC des de l’1 de gener del 2013 fins al 18 d’abril del 2018, data en què va ser objecte d’acomiadament disciplinari. Bartra va interposar una demanda contra l’empresa i l’Ajuntament per acomiadament improcedent. Per aquest motiu, la jutgessa sosté que existeix «una clara situació de conflicte d’interessos». La magistrada expressa que, en l’informe, la tècnica «es posiciona, introduint un judici de valor».

En aquest sentit, apunta que hi ha un aviat posicionament per la seva part i proposa la imposició de les penes «sense un requeriment previ» a FCC per a l’esmena dels incompliments de contracte que es volien sancionar. A més, el jurat exposa que, abans que Bartra ostentés el càrrec de tècnica de residus i neteja a l’Ajuntament, no s’havia iniciat cap expedient per penalitzar l’empresa.

Fronts oberts

L’Ajuntament discrepa «profundament» de la interpretació de la normativa que fa el jutjat i actuarà perquè «les conseqüències a l’incompliment d’FCC siguin efectives». En aquest sentit, el consistori engegarà de nou el procediment sancionador amb l’objectiu de «resoldre aquest defecte de forma per tal que s’acabi analitzant el fons de la qüestió, que és la mala pràctica en la gestió dels residus».

Des de l’ens municipal, recorden que l’empresa té altres expedients oberts, com és la sanció de 60.000 euros per dur residus no adequats a la incineradora el 2019 o la multa de 250.000 euros per recollir els envasos dels contenidors del Serrallo amb el camió de la fracció rebuig, que es resoldran en els pròxims mesos.