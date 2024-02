Entitats socials celebren la reforma de l’article 49 a la subdelegació del Govern de Tarragona

Representants de diferents entitats tarragonines es van aplegar a la subdelegació per celebrar la fita.Oriol Castro

Diferents entitats socials es van reunir ahir a la subdelegació del govern a Tarragona per celebrar la reforma de l’article 49 de la Constitució, que eixampla els drets de les persones amb capacitats diverses i elimina les expressions «disminuïts físics, sensorials i psíquics».

El subdelegat del Govern a la província, Santiago Castellà, va exposar que l’article fins ara «no reflectia la realitat» i que amb la reforma «tenim una carta magna millor». «Cada país té el llenguatge que es mereix». A més, Castellà va remarcar que «els familiars sabem de les dificultats, com que l’espai públic no està condicionat molts cops o que el llenguatge administratiu no és fàcil».

Josep Vilaseca, director de l’ONCE a Tarragona, va celebrar que es deixin de banda «termes pejoratius» i que ara «se’ns reconegui com a persones de ple dret». Vilaseca va desitjar poder celebrar en el futur «moltes més fites que aconseguim tots junts» i va citar l’escriptor cec argentí Jorge Luis Borges: «Cada país té el llenguatge que es mereix».