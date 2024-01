Uns 300 treballadors de la Diputació de Tarragona es traslladaran a la seu de l’Imperial Tàrraco

«Serà com tornar a casa». La Diputació de Tarragona comprarà definitivament l’edifici Caixa Tarragona de la Plaça Imperial Tàrraco aquest març. La intenció de l’òrgan supramunicipal és convertir l’immoble en la seva seu operativa i traslladar-hi el gruix dels treballadors, uns 300, que ara mateix estan al Palau del Passeig Sant Antoni. La previsió és que la mudança es faci el 2027.

«Adquirirem l’immoble per 4,5 milions d’euros, fent efectiu el nostre dret de retracte, amb l’objectiu d’unificar la nostra seu operativa i corporativa», va explicar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. Aquest dret es remunta al 2013, quan l’administració pública va comprar l’edifici Síntesi, annex al de Caixa Tarragona. «Cal reconèixer la visió que es va tenir en aquell moment per reservar-nos aquest dret», va expressar Llauradó.

Deu anys després, ara la Diputació ha fet efectiva aquesta potestat per una qüestió d’estratègia. «Teníem taxat l’edifici en uns 7 milions d’euros, però cada cop que mostràvem intenció de comprar, el preu es disparava», va sentenciar Eduard Rovira, diputat i coordinador de l’àrea de Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives de la Diputació. L’entitat pública va decidir esperar que arribés una oferta d’un tercer, com va succeir al febrer amb Vertix, per actuar. «Ha sigut una qüestió d’estratègia i al final l’operació ha sortit molt bé», va reblar Rovira.

Llauradó ja ha firmat la proposta de modificació de crèdit de 4,5 milions d’euros, que se sotmetrà a votació al ple del pròxim 9 de febrer. A finals de març, tot indica que el plenari aprovarà definitivament la compra de l’immoble. La presidenta va exposar que la quantitat invertida sortirà del fons de contingència i d’altres partides pressupostàries momentàniament. «No es deixarà de fer cap projecte previst. La intenció és que les partides es reparin amb un modificatiu de crèdit futur», va aclarir Llauradó.

El Palau, seu institucional

«L’operació immobiliària del mandat», en paraules de la presidenta, farà que l’actual Palau de la Diputació sigui la seu institucional, com fins ara, on treballaran només els diputats i assessors dels grups polítics. «La necessitat d’espai és evident. Hem tibat molt la corda de la capacitat del Palau», va apuntar Llauradó. En aquest sentit, Rovira va explicar que, «si la situació s’hagués allargat», la Diputació es plantejava reformar l’antic convent, tot i que els treballs tenien un cost més elevat, de 13 milions d’euros. «La nova seu ens permetrà treballar d’una forma més eficient i transversal» va concloure Llauradó.

5,5 MEUR per rehabilitar-lo



La inversió de la Diputació en l’edifici Caixa Tarragona no acabarà en els 4,5 milions d’euros de l’operació de compra, sinó que l’entitat pública preveu gastar 5,5 milions d’euros en rehabilitar l’immoble, ja que fa molts anys que està tancat. «Els principals treballs seran de climatització i de millora de l’eficiència energètica», va explicar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. El procediment per licitar i començar les obres es preveu que arrenqui al juny, un cop es formalitzi el canvi de propietat.



Pel que fa a aquesta despesa, encara s’ha de tractar si formarà part de l’actual exercici pressupostari o del de l’any vinent. L’edifici té un espai útil de més de 7.000 metres quadrats, amb un àtic, cinc plantes i tres plantes soterrades. Aquests soterranis encara estan ocupats per caixes cuirassades i material tecnològic de l’anterior entitat bancària propietària de l’edifici. Des de la Diputació, s’espera que almenys una d’aquestes plantes es pugui transformar en un aparcament subterrani, fent una obertura.



Tot i això, encara s’ha d’estudiar la viabilitat d’aquests treballs a les plantes soterrades. Si el projecte tirés endavant, seria una forma de resoldre un dels inconvenients que té l’antiga seu de Caixa Tarragona com és la falta d’un pàrquing per als treballadors. L’any 2013 l’òrgan supramunicipal ja va comprar una part de l’immoble, l’edifici Síntesi, al carrer Pere Martell. En aquell moment, la Diputació va pagar 8,8 milions d’euros per l’espai, que supera els 10.000 metres quadrats.



D’altra banda, Llauradó va confirmar que està tenint converses amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per establir el Conservatori de la Diputació a la Tabacalera. «El batlle m’ho ha traslladat i és una possibilitat que estem estudiant», va exposar la presidenta.