Tenir cura del planeta, però també d’un mateix

El Palau Firal i de Congressos va aglutinar ahir prop de 870 alumnes de 15 centres escolars de Tarragona, amb un objectiu comú: reivindicar els temps de cures, tant les dirigides al planeta com a un mateix. Per a fer-ho, es va celebrar l’acte Tenir cura del món que vivim!, emmarcat en el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau.

La jornada va estar formada per cançons, balls, presentacions de projectes i un joc final, tots de diferents temàtiques. El tret de sortida el va donar l’escola Tarragona amb la cançó Heal The World de Michael Jackson, versionada al català. A continuació, l’escola Estela va posar de manifest les diferents activitats de cures que duen a terme, com pauses per a descansar. Paral·lelament, des del Cèsar August van posar de relleu l’amistat i, en la mateixa línia, els alumnes de l’escola La Salle van narrar el conte africà Ubuntu.

D’altra banda, els de La Salle Torreforta van aprofitar per agrair la feina dels encarregats dels serveis a la seva escola, mentre que els de la Marcel·lí Domingo van apostar per posar en valor l’activitat física amb la cançó M’agrada l’esport, de la Pati Pla. Abans de passar el testimoni als instituts, el col·legi Mare de Déu del Carme va reivindicar la pau amb una actuació musical.

A continuació, els alumnes de l’institut Comte de Rius van explicar el seu projecte basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) creats per l’ONU, mentre que els de Ponts d’Icart van mostrar la seva feina com a voluntaris. El punt final de la jornada el va posar l’institut Torreforta, amb la formulació i solució d’una endevinalla en què hi van participar tots els presents en l’acte, i l’actuació en conjunt de les escoles d’educació especial Estela, Sant Rafael i Solc 2.

Entre música i balls, els alumnes també van posar a prova l’alcalde, Rubén Viñuales, i el conseller d’Educació, Berni Álvarez. Davant la pregunta de com mantenir Tarragona neta durant les festes, l’edil va remarcar la importància de «fer ús de gots reutilitzables». Per la seva banda, Álvarez, en ser qüestionat per mètodes per a fer la ciutat més sostenible, va respondre que és important conscienciar els més petits, amb actes com aquests, i sobre conceptes com el reciclatge.