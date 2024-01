El Club Vaixell celebra 40 anys de participació en el Carnaval de Tarragona

El Club Vaixell compleix 40 edicions de la seva participació a la Rua de l’Artesania per al Carnaval tarragoní. Des del 1983, el Club Vaixell, que pertany a la Fundació Sant Joaquim i Santa Anna, ha estat pioner com a colla inclusiva d’aquesta festivitat.

La representant del Club Vaixell, Rosa Gallego, explica que, als anys 80, «la majoria d’esplais sortien al Carnaval de Tarragona, i el Club Vaixell s’hi va sumar com una activitat més on es pogués apuntar la gent, no com una comparsa». De fet, l’esplai mai participa en el concurs, ja que el seu objectiu és passar-ho bé.

Als inicis, la colla sortia a peu. Més endavant, l’escola Cal·lípolis de la Pineda els deixava cada any el seu vehicle, un cop passada la Festa Major d’hivern, i, en les darreres edicions, ja van poder sortir amb un remolc amb vehicle.

D’altra banda, la confecció de les disfresses també ha canviat: al principi, les famílies i els voluntaris s’encarregaven d’aquesta tasca, però ara les disfresses ja les compren fetes i tan sols cal afegir alguns detalls. Aquest 2024, quaranta integrants de l’esplai participaran en el Carnaval sota la temàtica Fantasy Rock.