L’Ajuntament de Tarragona mantindrà l’actual control de coloms un any més

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit mantenir la mateixa estratègia per controlar els coloms un any més. El departament de Neteja ha prorrogat els contractes a les dues empreses encarregades de capturar, analitzar i desinfectar els entorns de la ciutat d’aquestes aus, així com dels estornells, rates i altres animals.

En total, el consistori hi destinarà 137.192,38 euros, amb IVA, durant el 2024. Aquests contractes van entrar en funcionament el 2021 i tenien una durada de dos anys, tot i que preveien dues pròrrogues d’un any cadascuna, que s’han fet efectives. Els acords es divideixen en tres lots.

D’una banda, el servei de desplegament de gàbies i captures massives de coloms, així com la retirada de nius, té un cost anual de 69.287,16 euros, amb IVA. Aquest contracte es va modificar l’any 2022 per incloure la gestió de gàbies al complex de la Tabacalera i el seu entorn. L’empresa adjudicatària és Sedesa S.L., la mateixa que també presta el servei a l’Ajuntament d’un altre lot, el del control integral de plagues, amb actuacions continuades al terme municipal.

D’altra banda, el darrer lot se centra en el control i foragitat d’estornells. El consistori considera que la instal·lació d’equips emissors de crits alarma és el més adient per satisfer les necessitats d’aquest servei i minimitzar les molèsties dels veïns. La companyia encarregada d’aquestes actuacions és Ambient S.L., per un import de 17.845,15 euros, amb IVA, anuals.

La valoració del consistori sobre els treballs de les companyies durant els darrers tres anys és positiva. «Les empreses adjudicatàries han prestat els serveis correctament», exposa Lidia Bartra, cap de gestió dels Serveis Públics de l’Ajuntament, en l’informe favorable de la pròrroga. Per aquest motiu, es creu que «és millor prorrogar en comptes de fer una nova licitació».

Sense pinso anticonceptiu

Aquestes postergacions no afecten el servei de tractament de coloms amb mètodes anticonceptius. De moment, el consistori no ha tret a licitació un nou contracte per aquestes actuacions. Tot i això, el grup municipal del PSC va expressar en campanya electoral la seva aposta per utilitzar pinso anticonceptiu per aconseguir disminuir el nombre de coloms a la ciutat.

El departament de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona va encarregar un cens dels coloms a empreses externes als anys 2019, 2021 i 2022 . En el més recent, es van comptabilitzar 15.873 aus. A més, també es va poder registrar que una vintena de ciutadans es dediquen a alimentar els coloms pel seu compte.