El grup francès GBI Paprec guanya el concurs públic del nou contracte de la brossa de Tarragona

L’empresa GBI Paprec ha guanyat el concurs públic del lot 1 del nou contracte de la brossa, el qual inclou tant el servei de transport i recollida de residus urbans com la neteja viària, de platges, terrenys i camins municipals. La companyia francesa s’ha imposat a les altres tres companyies que s’han presentat a la licitació: Urbaser SA, la UTE Valoriza Servicios Medioambientales i FCC Medio Ambiente —l’actual adjudicatària—.

El ple de l’Ajuntament de Tarragona votarà, pròximament, si es dona llum verda a l’adjudicació del contracte més gran del consistori a GBI Paprec, que ha presentat la millor proposta tècnica. En aquest apartat, ha aconseguit sumar 76,32 punts, que li ha permès quedar per sobre d’Urbaser (58,02), FCC (52,2) i Valoriza (35,84).

L’empresa guanyadora del concurs ha destacat en la bona dedicació al servei de neteja viària, en els recursos materials emprats i en la planificació dels itineraris, així com en el servei de platges on aporten nova maquinària tractora no prevista als plecs.

També ha previst maquinària de lloguer pel primer any del servei mentre no arribin els nous vehicles. A més, ha ressaltat en les metodologies per donar compliment a la millora de la recollida selectiva. D’altra banda, s’ha valorat molt positivament la seva aposta per la tecnologia amb intel·ligència artificial per controlar el servei de neteja.

Tot i que Urbaser i FCC han presentat millors ofertes econòmiques, GBI Paprec s’ha acabat imposant gràcies al seu plantejament a nivell tècnic. L’empresa francesa ha proposat un pressupost base de 18.947.454,66 euros més IVA. Sumats als 506.543 euros anuals del lot 2, que previsiblement s’adjudicarà a l’empresa d’inserció Formació i Treball, suposarà una inversió de més de 210 milions d’euros en els 10 anys que dura el contracte de la brossa.

Indignació per les filtracions

L’Ajuntament va emetre ahir un comunicat per anunciar que GBI Paprec ha obtingut la puntuació més alta en el concurs del contracte de la brossa. Sembla ser, però, que el nom del guanyador es va començar a filtrar dijous passat, un dia abans de l’obertura dels sobres amb les ofertes econòmiques de les diferents empreses que s’han presentat a la licitació.

Indignats per aquesta situació, el grup municipal d’En Comú Podem critica que «el govern municipal no té capacitat de gestió i, molt menys, de control de la informació confidencial». «Les parts interessades ens hem assabentat de l’empresa adjudicatària per la premsa», denuncien els comuns, que asseguren que «aquest fet pot implicar que la resta d’empreses concursants tinguin nous arguments per recórrer contra la decisió i podrien dilatar la posada en marxa del nou contracte d’ERC i PSC».