‘El Carnaval dels animals’ en versió Camerata XXI

El compositor francès Camile Saint-Säens va compondre El Carnaval dels animals l’any 1886. A dia d’avui, aquesta suite musical en què els instruments es transformen en animals és tot un clàssic dels concerts familiars, pel seu caràcter lúdic i perquè permet acostar la música clàssica als més petits a partir d’una història plena de sentit de l’humor.

El pròxim diumenge 4 de febrer, hi haurà una nova oportunitat de veure aquest concert a Tarragona, de la mà de Camerata XXI. La formació musical reusenca portarà al Teatre Tarragona la seva proposta de l’obra, un treball que promet sorpreses a qui s’hi acosti a veure’l: «Hem volgut donar una volta a l’obra de Saint- Säens perquè sigui un espectacle ple de matisos», explica Guillem Cabré. El director artístic de Camerata XXI assegura que «a més de tenir el punt còmic i divertit que agradarà als més petits, hem afegit també alguns detalls d’ironia i de crítica social, perquè els més grans puguin llegir-ne altres capes. Seria una cosa similar al que passa per exemple amb les pel·lícules de Pixar».

Tot plegat s’aconsegueix a través d’una dramatúrgia molt treballada, que signen Marçal Bayona i Adrià Viñas, els quals també en són intèrprets. La història, detalla el Guillem, parteix del moment en què Saint-Säens decideix compondre l’obra. Un altre tret singular de la representació de Camerata XXI és que una hora abans de l’espectacle, a les 17h, el mateix Guillem dirigirà un taller de percussió corporal gratuït per a tota la família: «Una de les línies de treball de Camerata XXI és treballar el format participatiu. Volem interpel·lar el públic de manera directa, que no vingui només a veure el concert. Per això fem propostes com aquestes, en què prepararem una percussió corporal que després, durant la representació, el públic podrà fer tot participant en la peça».

Aquest espectacle està pensat per a nens i nenes a partir de sis anys, tot i que, tal com subratlla el Guillem, «és una edat indicativa, perquè es tracta d’una proposta molt transversal, en què els més petits podran gaudir amb la música i els personatges, i els més grans segur que aniran captant altres matisos».

En definitiva, es tracta d’una proposta que s’emmarca en una de les principals línies de treball de Camerata XXI, que és la d’acostar la cultura, i en particular la música clàssica, als infants i les seves famílies, fomentant així la participació i el consum de cultura des de la infància. Les entrades ja estan disponibles a internet i a les taquilles del Teatre Tarragona.