L’Ajuntament de Tarragona tornarà a subhastar la finca de les Palmeres a l’abril

«A la cinquena va la vençuda». Això deuen pensar a l’Ajuntament de Tarragona respecte a la venda de la finca del Passeig de les Palmeres. Segons ha pogut saber Diari Més, el consistori tornarà a treure a subhasta la finca a l’abril. Ubicat al número 3 del passeig, aquest edifici és l’única propietat en venda de l’Ajuntament, que ja fa gairebé una dècada que busca fer calaix amb el solar que antigament va acollir el restaurant Miramar.

Aquest serà el cinquè intent de venda del consistori que, sota diferents governs municipals, no ha trobat la fórmula adient per aconseguir una transacció satisfactòria. Per aquest motiu, l’Ajuntament està pendent de la resolució d’un informe extern de la finca per tramitar finalment la nova subhasta, que es preveu per a després de Setmana Santa. Un dels principals esculls a l’hora de la venda és la taxació dels terrenys.

L’any 2014, es va dirimir que el seu valor era de 4.366.150 euros. Sota aquest preu, cap de les subhastes va ser favorable i per aquest motiu, l’any 2020, es va rebaixar la seva taxació fins als 2.769.581,72 euros. Tot i la disminució, el darrer intent de venda tampoc va sortir bé i la subhasta va quedar deserta. Ara, des de l’Ajuntament encara no confirmen quin serà el preu amb el qual la finca sortirà a subhasta, tot i que és molt probable que també s’apliqui una reducció a l’anterior taxació.

En propietat des del 1923

El solar és de propietat municipal des de l’any 1923. L’espai té una superfície total de 1.195,80 m². D’aquests, 862,12 corresponen als terrenys adjacents i 333,68 són del propi edifici. Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’ús per aquests terrenys és residencial, incloent-hi la planta baixa i quatre nivells d’alçada.

Els drets d’edificabilitat només afecten a la planta baixa i a tres nivells, ja que una de les plantes s’haurà de cedir obligatòriament a l’administració municipal per a acollir-hi equipament públic. Deu anys més tard, l’Ajuntament pot trencar el seu malefici amb aquesta finca si aconsegueix una venda satisfactòria. «La perseverança tot ho alcança».