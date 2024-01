L’actual comprador de Caixa Tarragona vol rehabilitar i fer oficines a l’edifici

L’edifici Caixa Tarragona ja té comprador, però no és la Diputació de Tarragona. Almenys, de moment. Sinó que és Vertix, un grup immobiliari històric amb seu a Barcelona. La companyia l’ha comprat al BBVA i resta a l’espera que, en un màxim de tres mesos, la Diputació faci efectiu o no el seu dret de retracte.

«Volem rehabilitar i modernitzar un dels edificis més mítics de la ciutat i fer-hi oficines per llogar a empreses», explica Felip Massot, fundador i president de Vertix. En aquest sentit, la companyia preveu una inversió milionària per fer una remodelació integral de l’edifici.

«És una construcció molt antiga, la rehabilitació val molt més que la compra. S’han de canviar estructures, paviment, il·luminar millor la façana. Són aproximadament 10 milions d’euros per deixar l’edifici guapo», exposa Massot. Segons el fundador del grup, Tarragona té una mancança d’aquesta mena d’espais per a empreses i hi ha una demanda no satisfeta. «La ciutat no té oficines per llogar en condicions del segle XXI, només hi ha dos edificis així al Port. El de Caixa Tarragona, per la seva ubicació, seria ideal per aquest ús», rebla Massot.

A més, el president diu que recentment es va reunir amb el batlle, Rubén Viñuales, per tractar la compra. «L’alcalde va veure amb bons ulls la nostra proposta. La Plaça Imperial Tàrraco no té vida, està molt apagada i una remodelació així podria canviar les coses. Viñuales ens va donar la raó», sentencia Massot.

Davant aquesta situació, el batlle està amb un peu a cada banda. És l’alcalde de la ciutat, tot i que l’Ajuntament no té potestat per decidir res en el procés de compra, i també és vicepresident primer de la Diputació, l’òrgan que es mostra predisposat a adquirir la construcció.

En qualsevol cas, Massot descarta, si acaba sent el propietari de l’edifici, fer-hi un hotel o casino, com s’ha informat en alguns mitjans en els darrers mesos. «No ens plantegem tirar endavant cap projecte d’aquest tipus», rebla el president de Vertix.

Immobiliària amb història

Aquest grup immobiliari no és un desconegut al Camp de Tarragona. A finals de l’anterior segle, la companyia va impulsar gran part dels projectes d’habitatge de la zona de l’Eixample Nord de la ciutat. També, a Reus, al barri Misericòrdia, el mateix grup va construir diferents blocs de pisos. «No som gent estranya. Personalment, em fa especial il·lusió el projecte perquè m’estimo la ciutat i hi vaig viure durant cinc anys. Precisament, vaig veure construir l’edifici perquè estudiava a l’escola de davant», rememora Massot. La pilota segueix a la teulada de la Diputació.