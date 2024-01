Xavier Fort, el llumí que vol il·luminar sempre

L’Antiga Audiència es va omplir ahir de gom a gom per assistir a la cerimònia de lliurament de la distinció Fill Predilecte de la ciutat a mossèn Xavier Fort Subirats, per la seva tasca d’atenció als malalts a l’Hospital Joan XXIII.

Si bé l’impacte de la seva feina va quedar exemplificat en la gran quantitat de gent present durant l’entrega de la distinció, Xavier Fort va iniciar el seu discurs d’agraïment expressant que «aquest vestit em va gran». És per això que va decidir, abans que tot, emplenar-lo. Va començar mencionant a tots aquells fills predilectes anònims, a més de la seva família i la seva germana, amb qui «sense ella, no hagués arribat a avui dia».

També va aprofitar per a incloure la plantilla de l’Hospital Joan XXIII, a qui va descriure com «les bates blanques de qui estic enamorat», i també als pescadors del seu estimat Serrallo, barri on va exercir de mossèn de l’església de Sant Pere abans de canviar la sotana per la bata de metge.

Va ser en aquell moment en què es va convertir en el reforç emocional de molts pacients i les seves famílies.

Sobre això, Fort va mencionar que se sent orgullós del fet que «quan entro en una habitació, no em veuen com de la funerària, sinó com un amic». El mossèn també va expressar que «no hi ha suficients gràcies» per agrair la distinció, i que es considera un «llumí», que, tot i ser petit, sempre «he volgut posar llum a la foscor», i que vol continuar il·luminant les vides de qui l’envolta.

La cerimònia també va comptar amb la presència d’un gran nombre d’entitats tarragonines, a més de membres del govern municipal, que tampoc es van quedar enrere a l’hora d’elogiar la tasca de mossèn Fort. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va remarcar que «són visites com les seves que donen pau als pacients», mentre que la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, va destacar la humilitat de Fort.

El portaveu de Junts, Jordi Sendra, va posar punt final als parlaments remarcant que «avui s’ha fet justícia». Amb la cançó Eres tu interpretada per un quartet de corda i els aplaudiments com a banda sonora, l’acte va finalitzar amb un pilar realitzat pels Xiquets del Serrallo.