Tarragona vol allargar l’estada dels creueristes durant els caps de setmana

Oferir més experiències als creueristes que fan escala a Tarragona i atreure els passatgers d’embarcament i desembarcament per a què allarguin la seva estada a la ciutat i al conjunt de la Costa Daurada. Aquesta és una de les línies estratègiques amb les quals està treballant l’Ajuntament de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Diputació – Costa Daurada i Tarragona Cruise Port. Ahir anunciaven a la fira de turisme Fitur una aliança entre els tres organismes i MSC Cruceros per a promoure experiències post-creuer.

L’aliança busca millorar encara més la valoració que els creueristes fan a la destinació -que ja és de 9 sobre 10-. Per aconseguir-ho, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona proporcionarà un ampli ventall d’experiències culturals i gastronòmiques de la ciutat, però també de la resta del territori, perquè aquells visitants que opten per la visita lliure del destí puguin conèixer la seva singularitat.

Així mateix, també es vol atreure als passatgers d’embarcament i desembarcament, perquè allarguin la seva estada a la ciutat en arribar del creuer. «Volem aconseguir que els creueristes es quedin el cap de setmana a Tarragona i convertir-nos en una destinació de city break», explicava la primera tinent d’alcalde i consellera de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan. El fet que enguany el vaixell de MSC Cruceros, el MSC Fantasia, atraqui els divendres, entre abril i octubre, serà clau.

El director general de MSC Cruceros per a Espanya, Fernando Pacheco, va confirmar que la companyia continuarà apostant per Tarragona en els pròxims anys. A més, Pacheco va destacar el compromís amb la sostenibilitat que té tant el Port com Global Ports Holding, concessionària de la futura terminal de creuers. La seva responsable a Tarragona, Alba Colet, va explicar que els treballs de construcció de la terminal avancen segons calendari i que al mes de maig ja estarà operativa.