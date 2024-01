La remodelació del parc de Bombers de Tarragona serà una realitat el 2026 amb una inversió de 7,8 MEUR

El nou parc de Bombers de Tarragona serà una realitat el 2026, sis anys després d’iniciar el projecte. Infraestructures de la Generalitat ha tret a licitació l’execució de les obres de reforma i ampliació de l’espai amb un pressupost base de 7.852.530,16 euros, amb IVA. Els treballs es preveu que comencin al juny i s’allarguin 18 mesos.

Aquesta inversió s’ha acabat gairebé doblant respecte el pressupost inicial de la Generalitat, aprovat el 2022 i que era d’uns 4,5 milions d’euros. L’inici de les obres estava previst per començaments de l’any passat, però les actuacions es van anar endarrerint perquè faltava la maqueta del projecte executiu. Finalment, el setembre passat es va revisar el document i es van corregir les partides pressupostàries.

Sigui com sigui, la remodelació del Parc de Bombers, ubicat al polígon Francolí, és un projecte necessari per al correcte funcionament del cos d’emergències. Així ho va assenyalar a aquest mitjà l’excap de la Regió d’Emergències a Tarragona en el moment que es va anunciar el projecte. L’espai va ser construït als anys 80 i en els més de quaranta anys de vida no s’ha fet cap intervenció estructural.

Per exemple, avui dia, les noves instal·lacions dels Bombers d’arreu del país tenen espais molt ben diferenciats, ja que les zones de formació, la sala de control i els despatxos estan ben separats de la zona de convivència, que inclou el menjador, la cuina i la sala de descans. El parc de Tarragona ara mateix no compta amb aquesta diferenciació.

57 bombers i 11 vehicles

Un dels principals reptes de les obres és combinar els treballs necessaris amb l’activitat diària del parc, on treballen uns 57 bombers amb 11 vehicles de diferents tipologies. Per aquest motiu, les intervencions es faran per fases amb l’objectiu d’aconseguir un projecte «més eficient, optimitzat i racionalitzat».

Per assolir-ho, la torre de pràctiques existent s’enderrocarà i es construirà una nova en una altra ubicació. També, es milloraran els accessos al recinte i es crearà un nou aparcament amb marquesina per 20 cotxes i vuit motocicletes.

D’altra banda, l’espai pateix una «problemàtica important» amb les inundacions a l’edifici els dies de pluja. El clavegueram de la zona no recull de forma òptima l’aigua, que arriba fins a les cotxeries i deteriora l’estructura. En aquest sentit, l’Ajuntament de Tarragona té previst fer actuacions de millora en la urbanització de l’entorn proper.