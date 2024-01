ERC Tarragona denuncia que Viñuales delegui les competències de seguretat en Orts

«On és l’alcalde, on és el conseller de Seguretat?». El grup municipal d’Esquerra Republicana denuncia amb aquesta pregunta la «falta de seguretat» a diferents punts de la ciutat.

En aquest sentit, la portaveu del grup, Maria Roig, va exposar que «Viñuales va assegurar que ell mateix assumiria les competències en seguretat i així consta al cartipàs, però la realitat és que no, aquest rol ha recaigut en la consellera Sonia Orts». «Ens preguntem qui porta realment seguretat ciutadana i exigim a l’alcalde que posi ordre perquè hi ha un increment objectiu dels fets delictius», va afegir Roig.

Pèrdua comunicativa

De fet, els republicans identifiquen «la pèrdua d’agilitat comunicativa» entre entitats veïnals i cossos policials com un dels motius dels problemes de seguretat. «En el mandat passat, una entitat veïnal podia sol·licitar d’urgència una reunió amb Guàrdia Urbana i Mossos per tal de tractar algun problema que afectés a la ciutadania. Actualment, es troben que primer han de passar pel regidor de barri i després, per raons que se’ns escapen, és la consellera Orts l’encarregada de posar data a una reunió. Aquest fet dilata molt la comunicació i alhora polititza aquestes trobades», va concloure la consellera Gemma Fusté.