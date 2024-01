El Carnaval de Tarragona recupera el format gran de la Bota i dona més protagonisme a les comparses

La programació del Carnaval de Tarragona per aquest 2024, que es desenvoluparà entre els dies 2 i 13 de febrer, comptarà amb noves propostes i millores en alguns espais, com la recuperació del format gran de la Bota. A més a més, en aquesta edició s’ha donat més importància a les comparses, protagonistes del cartell del Carnaval 2024, obra d’Alba Estrem Nolla.

La renovació de la festa ha estat possible gràcies a un augment del pressupost destinat a la festa que el govern municipal ha dut a terme: en total, s’ha incrementat fins als 100.000 euros, 50.000 més que el 2023. D’entre principals novetats del Carnaval 2024, explicades ahir durant la presentació d’aquest, es troba la conversió de la plaça Corsini en la plaça de la Disbauxa o «punt neuràlgic» d’aquestes festes, on s’instal·laran llums, sistemes de so i un escenari mòbil decorat per les comparses.

Aquest mateix espai serà l’escenari de l’entrada del Rei, Javier Palacios, de l’Escola de Dansa i Comparsa Grup Areodance, i de la Concubina, Ainara Zapata, de la Comparsa Cromatic Fusion, dimecres a les 17.30 h. La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, va remarcar que «és un escenari que s’ha previst de tal manera que es pot muntar i desmuntar amb facilitat, perquè dijous es pugui fer el mercadet».

El mateix dia també es donarà la distinció al Boter d’Honor, que enguany va dirigida a Sergi Solís, «per la seva tasca a l’hora de dignificar i donar glòria a la Disfressa d’Or», va expressar Ramos. La consellera també va afegir que enguany el concurs, que es celebrarà el 4 de febrer, serà retransmés en directe per TAC12. Ramos va remarcar que aquesta acció té per objectiu millorar la promoció del Carnaval tarragoní, tant de manera local com de cara a la resta del món.

Més valor a les comparses

Un dels eixos del Carnaval 2024 és el de donar més protagonisme tan a les comparses com a la feina que duen a terme des de gairebé el final del Carnaval anterior. És per aquest motiu que la programació compta amb una activitat de nova creació, que tindrà lloc a la plaça de la Disbauxa, dijous 8 a les 20 h. En aquesta, les comparses compartiran els detalls del procés de creació de les disfresses i les coreografies, entre altres, amb l’objectiu «d’oferir-los l’oportunitat de destacar la seva feina, i fer valdre el seu esforç», va expressar la consellera de Festes.

Millores en els espais

Part de l’increment del pressupost d’enguany ha servit per a millorar espais i equipaments de les festes, com és el cas de les rues de l’Artesania i del Lluïment, dissabte 10 i diumenge 11, on enguany s’ha reforçat la il·luminació en alguns punts del seu recorregut, que és el de cada any. A més a més, també s’ha recuperat la Bota en el seu format gran, mitjançant un pressupost de 3.600 euros i creada per un faller artesà de València.

D’altra banda, Ramos va explicar que es va formar una comissió de treball amb totes aquelles comparses que van voler participar-hi en què es va treballar en els aspectes on invertir l’augment de pressupost. Un dels resultats d’aquestes reunions afectarà el tombet que el Rei i la Concubina faran per les escoles de Tarragona: fins ara, anaven acompanyats d’un altaveu per a reproduir música, però ara podran portar les seves txarangues.