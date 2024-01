Jordi Sendra celebra que es dugui a terme el projecte de les dessalinitzadores

El conseller portaveu de Junts a Tarragona Jordi Sendra celebra la notícia sortida ahir als mitjans per part del Port de Tarragona, de dur a terme el projecte de construir dessalinitzadores a Tarragona per a pal·liar els efectes de la sequera.

Tal com va dir el conseller portaveu al maig de l’any passat, «Tarragona necessita una dessalinitzadora per pal·liar els efectes de la sequera que està portant el canvi climàtic. Pensant en el futur, és necessari preveure una construcció de les dessalinitzadores. Qui per recursos ho pot fer és el Port de Tarragona, contents que coincideixin amb la nostra petició».

Des de Junts remarquen que en campanya van ser l’únic partit que va posar al centre de la campanya la construcció d’una dessalinitzadora, a més el grup municipal, també ha portat al plenari la problemàtica de la sequera, ja que la consellera Elvira Vidal va presentar i aprovar una moció per tal d’instar a l’ajuntament a crear un pla municipal de sequera.