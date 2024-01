Els Mossos investiguen un grup de xat amb porno al Martí i Franquès

Enmig d’un debat social i educatiu sobre l’ús del mòbil dels menors a les aules, l’institut Martí i Franquès ha viscut una situació preocupant respecte aquests aparells. La direcció del centre va detectar la setmana passada un grup de Whatsapp amb contingut pornogràfic que s’estava compartint entre alumnes de diferents grups i nivells d’ESO, sobretot del tercer curs.

«Ens vam assabentar que corrien continguts inadequats entre els estudiants i ho vam posar en coneixença dels Mossos d’Esquadra», explica Jordi Satorra, director de l’institut. A part, la direcció del centre va enviar un comunicat a totes les famílies de l’alumnat de l’ESO per informar de la situació.

«Hem volgut alertar les famílies, però sense generar alarmisme. La responsabilitat recau sobre els pares i a vegades hi ha un cert oblit del control parental sobre els continguts dels mòbils dels fills», exposa Satorra.

El director recorda que la tinença de contingut pornogràfic, així com la seva difusió, constitueixen delictes. En aquest sentit, la policia ha iniciat una investigació per identificar l’origen del grup de Whatsapp, però fonts policials asseguren que «fa falta una denúncia ferma per proseguir amb els treballs». «Són xats creats per altra gent i els alumnes no són prou conscients de la seva gravetat», expressa Satorra.

En aquest sentit, el màxim responsable del centre explica que és «el primer cop que ens trobem amb una situació així» i defensa que «havíem d’actuar ràpid». «Els tutors en faran seguiment les pròximes setmanes», diu Satorra.