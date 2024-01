La Diputació té fins al juny per comprar i trobar ús a l’edifici de Caixa Tarragona

L’antic edifici de Caixa Tarragona a la plaça Imperial Tàrraco fa quatre anys que està tancat. Però aquesta clausura ja té data de caducitat: el mes de juny. El propietari de l’immoble, el BBVA, el va posar a la venda el juny del 2023 i recentment ha rebut una oferta «real» i molt favorable.

Tot i això, abans d’acceptar-la, el banc ha notificat a la Diputació de Tarragona sobre el seu dret de tanteig i retracte. «Aquesta potestat l’hem mantingut durant aquests anys, però fins ara no se’ns havia notificat», expliquen fonts de l’òrgan supramunicipal. Per aquest tracte preferent, la Diputació té temps fins al juny per efectuar la compra de l’edifici abans que canviï de mans. En efecte, l’entitat provincial veu amb bons ulls l’adquisició, sobretot per la seva ubicació. Tot i això, encara s’han de dirimir dos aspectes clau: com es pagarà i quin ús tindrà.

D’una banda, fonts de la Diputació asseguren que es tracta d’una «operació complexa» i que s’ha d’acordar de quina forma i de quin calaix es treuen els diners per afrontar la compra. L’edifici té un espai útil de 7.000 metres quadrats, amb un àtic, cinc plantes i tres plantes soterrades. L’any 2013 l’òrgan supramunicipal ja va comprar una part de l’immoble, l’edifici Síntesi, al carrer Pere Martell. En aquell moment, la Diputació va pagar 8,8 milions d’euros per l’espai, que supera els 10.000 metres quadrats.

De fet, antigament els dos immobles eren un de sol fins al procés de reestructuració bancària arran de la fusió de Caixa Tarragona amb Caixa Catalunya i Caixa Manresa, que va provocar la venda dels antics despatxos de CaixaBank a la Diputació. D’aquesta forma, els principals serveis de l’entitat pública es van poder concentrar per primer cop en un mateix espai. D’altra banda, l’altra gran incògnita de la compra de l’antic edifici de Caixa Tarragona és l’ús que se’n farà.

Què hi haurà?

Fonts de la Diputació asseguren que «s’estan estudiant els possibles usos», ja que ha d’anar «tot vinculat» a l’hora d’adquirir l’edifici.

Una opció plausible seria el de traslladar els despatxos i departaments que l’òrgan supramunicipal té actualment al Palau Institucional, situat al Passeig de Sant Antoni.

Tot i això, l’edifici de la Imperial Tàrraco no té pàrquing disponible pels treballadors. Si aquest traspàs es fes efectiu, l’antic convent es reservaria per actes institucionals i l’activitat administrativa de la Diputació quedaria unificada en un mateix espai al centre de la ciutat. Sigui com sigui, la pilota està a la teulada de l’entitat provincial, després que durant anys s’especulés sobre possibles explotacions de l’edifici.

El passat estiu, alguns mitjans de comunicació van informar que l’immoble podria acabar acollint un casino i un hotel, el segon de la plaça. Aquesta possibilitat es va acabar esfumant en comprovar que les plantes subterrànies no estaven preparades per a aquest ús.