Des de fa tres mesos, Tarragona compta amb un servei de lloguer de bicis. L’empresa gestora, Tier Mobility, ha sigut la primera a oferir aquest model de transport a la ciutat, amb 100 bicicletes desplegades pels carrers. Alhora, l’empresa brinda un suport de patinets, amb una flota de 400 vehicles.

«Els tarragonins aposten molt més pel patinet que per la bici. La demanda és un 50% superior», explica Manuel Arauco, responsable de relacions amb la ciutat de Tier. En aquest sentit, l’encarregat defensa la major aposta pels patinets i assegura que els resultats «no son cap sorpresa». «El patinet és més petit, més fàcil d’aparcar i sense fer esforç físic. Són dades que veiem a totes les ciutats on treballem», argumenta Arauco.

Tot i això, la visió del model de transport de Tier no convenç tothom. El passat novembre, el grup municipal d’En Comú Podem denunciava que el servei «està pensat pels turistes» i reclamava un augment de la flota de bicis. Però, de moment, l’empresa no espera canvis, «La demanda està ben equilibrada amb el nivell de vehicles al carrer. Fins a l’estiu que ve, no ampliarem la flota», assegura Arauco.

Flota i preus, iguals

D’igual forma, Tier mantindrà els mateixos preus, amb un abonament mensual d’uns 30 euros. Paral·lelament, la companyia no preveu expandir la flota de vehicles cap als barris de Ponent o Llevant, on el servei no arriba. Més enllà, el «veritable» repte de Tier de cara als pròxims mesos és lluitar contra el vandalisme. «Patim destrosses a les bicis, moltes es llencen al mar. Pensàvem que amb el temps deixaria de passar, però això no s’atura», conclou Arauco.