El Centre de Dia de Tarragona per a persones sense llar atén 170 usuaris en el seu primer any

Fins a 170 persones han fet ús dels serveis de dutxa i bugaderia del Centre de Dia del Punt d’Atenció de Persones Sense Sostre (PASS). L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) va inaugurar el desembre del 2022 aquest espai d’atenció diürna ubicat al número 6 del carrer Smith. Durant el seu primer any en funcionament, s’hi han realitzat 808 serveis. «La majoria dels usuaris són persones en situació de sense sostre o que estan allotjades en algun dels nostres recursos residencials temporals», apunta la treballadora social i referent de sensellarisme de l’IMSST, Marina Alcaina.

En aquestes dependències municipals, es vol oferir una adequada higiene personal a aquella part de la societat que «manca d’ingressos o necessita una cobertura». L’espai compta amb dues dutxes, rentadores i assecadores, així com servei de consigna. També hi ha un rober amb roba a disposició dels usuaris: «Rebem donacions d’entitats que treballen amb persones vulnerables, com l’Associació Pax Mundo o l’Església Evangèlica de Tarragona».

També de Creu Roja, que és l’encarregada de gestionar el Centre de Dia. «A banda del servei assistencial, que hi hagi una tècnica, que és treballadora social, li dona un valor afegit a l’espai», assegura Alcaina, qui explica que això els permet «fer un seguiment i un treball més acurat amb les persones ateses». Un dels objectius que persegueixen des de l’IMSST és «treballar perquè recuperin hàbits» i «reforçar la seva autonomia i autoestima». En aquest sentit, afirma que és clau que l’espai que hi ha al centre on els usuaris poden prendre’s un cafè i xerrar entre ells.

Reptes a afrontar

De les 170 persones que han estat derivades des del PASS al Centre de Dia, 161 són homes i 9, dones. «No tenim un espai diferenciat i un dels nostres reptes és que hi hagi un espai segur per a les dones», explica la referent de sensellarisme de l’IMMST, qui creu que això podria fer que més dones vulguin fer ús d’aquest servei. Un altre objectiu és «ampliar l’horari i donar cobertura cada dia». Actualment, només està obert dilluns i divendres de 15 a 18 h i dimecres de 10 a 13 h.

Alcaina, que posa en valor la feina que es fa des de Serveis Socials, la qual queda moltes vegades invisibilitzada, explica que estan treballant per millorar l’atenció a les persones sense llar. Cal recordar que, en els pròxims mesos, està prevista la posada en marxa del futur alberg del carrer del Mar.