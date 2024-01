La musicoteràpia com a eina d’inclusió de col·lectius vulnerables

Mentre la Franz Schubert Filharmonia assaja en el Teatre Tarragona, en un racó del mateix edifici s’ha format una orquestra alternativa que, al so de les maraques i violins, crea les seves pròpies melodies sense seguir cap pauta.

Els membres d’aquesta agrupació no tenen cap propòsit més enllà de passar una bona estona: són usuaris de diferents entitats de Tarragona — el Projecte Home Tarragona, la Fundació Estela, el Club Social La Muralla i la Residència Marinada de la Fundació Villablanca —, que, de la mà d’Apropa Cultura, estaven realitzant ahir el taller de musicoteràpia Un matí d’Orquestra.

Anna Catà, mediadora d’Apropa Cultura, explica que aprofiten els assajos de la Filharmonia per a què els participants de l’activitat, després de realitzar la sessió de musicoteràpia en una sala a part, puguin gaudir de l’assaig «Depèn de quins grups no poden aguantar tot un concert, però un assaig de 20 minuts, sí», explica.

Amb relació a això, destaca la importància d’educar els programadors culturals que ajuden a gestionar la proposta: «Els formem sobre com tractar els col·lectius i les coses que poden succeir i que formen part de la seva normalitat», explica, i posa d’exemple el fet que els usuaris s’aixequin i ballin enmig de l’assaig.

A més a més de viure, els membres de la iniciativa també tenen l’oportunitat de poder parlar amb dos dels membres de la Filharmonia, que els expliquen la seva trajectòria com a músics i toquen algunes cançons, a vegades guiant-se per les peticions dels seus espectadors.

El director de la Franz Schubert Filharmonia, Guillem Mora, explica que parla amb els membres de l’agrupació uns dies abans per a decidir qui visitarà els usuaris d’Un Matí d’Orquestra, i que intenta que «cada setmana sigui un instrument diferent».

«Moltes vegades em sorprenc tan bé que els músics es comuniquen amb ells», expressa Mora, i afegeix que «aquesta experiència és molt enriquidora per nosaltres», argumentant que els permet moure’s d’un ambient més seriós, com és l’assaig, a un altre més distès.

Música que evoca records

Els usuaris també tenen l’oportunitat de formar la seva pròpia agrupació musical, dirigida pel musicoterapeuta Alex Carasol. «El fet de passar de ser públic a ser els protagonistes, els empodera» expressa. Els instruments emprats per a dur a terme la proposta són variats, des de membres de la família de percussió menor, com maraques i panderetes, fins percussió melòdica, com el xilòfon, a més de guitarres i violins.

Així, els aprenents de músic improvisen melodies en una sessió que els aporta riures, autoestima i una eina per a comunicar-se de forma no verbal. Carasol afegeix que la música també serveix per evocar records a aquells que algun dia també van empunyar un instrument: «Recordo una dona amb demència que havia estat violinista, però feia 20 anys que no agafava un violí. Entrar en contacte de nou amb l’instrument, li va fer connectar amb els records que tenia».

Potenciar la inclusió cultural

Un Matí d’Orquestra va arribar a Tarragona l’any 2022, i, just el passat desembre, la Camerata XXI de Reus també s’hi va adherir. El projecte té per objectiu apropar la música als col·lectius més vulnerables, però, sobretot, ajudar-los en la seva inclusió en l’àmbit cultural.

En aquest sentit, Catà apunta que ha notat un canvi de paradigma durant els anys: «Els diferents ens culturals cada cop s’adonen més de la importància de la cultura i d’apropar-la a tothom», expressa, i afegeix que, en el cas de les entitats socials, «els hem de fer veure que la cultura pot formar part de les seves activitats, i que sortir a l’exterior facilita la seva inclusió a la societat».