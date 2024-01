Els tarragonins quedaran exempts de multes durant el primer any de la ZBE

Tarragona aplicarà de forma progressiva la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que restringirà l’accés dels vehicles sense distintiu mediambiental al centre de la ciutat. Amb tota seguretat, entrarà en vigor l’1 de gener del 2025. Això sí, no s’imposaran sancions econòmiques des del primer dia.

Així ho avançava ahir la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, qui afirmava que es farà una implementació progressiva, la qual s’acompanyarà d’una «campanya informativa» per donar temps a la ciutadania a adaptar-se. També per motius tècnics, ja que farà falta un període de prova per assegurar-se que el sistema funciona correctament.

Durant el primer any de la ZBE, els empadronats a la ciutat quedaran exempts de multes. La intenció és que, en aquest període, la ciutadania prengui consciència i entengui els motius de l’aplicació d’aquesta zona. Quan arribi el 2026, l’exempció es reduirà als tarragonins que resideixen dins de la ZBE, delimitada entre el carrer Vidal i Barraquer, l’avinguda de l’Argentina i de Catalunya, el carrer de Maria Cristina, el passeig de Torroja i el de Sant Antoni, el vial de Bryant i el Moll de Costa.

L’accés de vehicles sense distintiu, vetat els dies laborables de 7 a 19h Els vehicles sense distintiu tindran prohibit l’accés a la Zona de Baixes Emissions els dies laborables, de 7 a 19 hores. L’Ajuntament ha apostat per aplicar un horari «discontinu», que no inclou els dies festius. Algun grup municipal va proposar escurçar l’horari fins a les 18h, mentre que un altre volia allargar-lo fins a les 20h. Finalment, s’ha imposat la proposta del govern.

Així, els empadronats que visquin fora d’aquest espai no podran accedir al centre amb un vehicle sense distintiu. A partir del 2027, els residents de dins de la Zona de Baixes Emissions només podran moure’s pel seu sector d’aparcament —la ZBE es dividirà en tres—. D’aquesta manera, es limitarà la seva mobilitat per la ciutat i només podran entrar i sortir de Tarragona per la zona assignada.

Per la seva banda, els no empadronats només estaran exempts de ser sancionats en els primers mesos de prova, durant els quals només s’enviaran notificacions als infractors. El mateix 2027, s’haurà de revisar l’ordenança reguladora de la ZBE —encara pendent de ser aprovada— i es valoraran els primers anys d’aplicació per decidir si ampliar la zona d’àmbit d’actuació.

L’ordenança, al febrer

Representants dels grups municipals i tècnics es van reunir ahir per debatre les gairebé 50 esmenes que va presentar l’oposició a la proposta del govern per a l’ordenança de la ZBE. Orts celebrava que hi va haver «unanimitat» respecte als canvis que s’han acabat fent. La idea és que el reglament es torni a debatre en una comissió de Territori i s’aprovi en el ple del febrer.