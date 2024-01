Deu empreses opten a explotar l’antic local del Iot a la platja Llarga de Tarragona

El final del procés per reobrir el local de l’antic Iot de la platja Llarga està més a prop. Deu empreses s’han presentat al nou concurs públic per adjudicar la concessió de la seva propietat, que serà per un període de sis anys. La nova convocatòria es va obrir el passat novembre amb un cànon mínim de licitació de 30.331,98 euros anuals (sense impostos), millorable a l’alça en les ofertes que presentin els licitadors. El termini per presentar-les va acabar el dia 11 i ara la Mesa de Contractació celebrarà dos actes públics, el 25 de gener i el 13 de febrer, per dirimir qui serà l’empresa guanyadora de la concessió.

Anys d’espera

El nou concurs públic va sortir més d’un any després que el departament d’Economia i Hisenda adjudiqués la concessió de l’antic restaurant a l’empresa Tucan 2016. Tanmateix, a l’octubre del 2022, la Direcció General de Patrimoni va acabar declarant deserta la licitació perquè Tucan 2016 va presentar la documentació relativa al projecte fora del termini establert.

Nou empreses més havien presentat oferta per explotar el local de la platja Llarga, però la Generalitat no va poder atorgar la concessió a la segona classificada per qüestions legals. En la primera convocatòria, la durada de la concessió era de deu anys, mentre que el cànon mínim anual era de 50.725,48 euros (IVA exclòs). Això no obstant, el cost de les reparacions al local ha repercutit en les noves condicions que s’han definit des d’Economia i Hisenda i han retardat la posada a punt del nou concurs.