El 60% de les consultes a l’Oficina Jove del Tarragonès són de treball

Aquest tipus de professionals feia dos anys que no estaven disponibles a l’espai públic.Tjerk van der Meulen

Durant el 2023, l’Oficina Jove del Tarragonès, situada a la Plaça Imperial Tàrraco número 1, ha atès 3.055 usuaris i ha gestionat 6.035 consultes, xifres similars a les de 2022. El 61% d’aquestes consultes han estat referents a ocupació i treball. El 19% van ser sobre salut, el 12,70% van ser consultes d’informació general; 3,26% van ser d’educació i finalment un últim 3,26% sobre el servei de garantia juvenil.

«Les taxes d’emancipació dels joves ens preocupen i s’han de millorar», va explicar el conseller de Joventut, Guillermo García de Castro. En aquest sentit, l’Oficina Jove incorpora enguany dos professionals especialitzats en ocupació juvenil. Aquests referents són coordinats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i eren unes figures que dos anys enrere es van perdre.

Mirada transversal

«El servei pretén tenir una mirada transversal, que abasti diferents àmbits com la salut o aspectes residencials», va afegir García de Castro. El programa és dirigit especialment als joves entre 16 i 24 anys i aquells més vulnerables. «Aquests serveis han d’ajudar a implementar projectes i activitats que tinguin en compte les transicions de les joves ja siguin educatives, laborals, residencials o familiars», va exposar la coordinadora territorial de Joventut a Tarragona, Carmina Blay.

«Estem en el bon camí, però ara hem d’afinar i vincular-ho amb altres serveis del territori», va afirmar el conseller delegat de Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès, Jordi Collado. Tot i que els responsables admeten que falta inversió, aposten per «anar a poc a poc» i continuar treballant d’aquesta forma. El pressupost per al desplegament del programa a nivell municipal a partir d’aquests dos professionals és de 265.278,36 euros i es finança amb els fons rebuts del FSE Plus de Catalunya 2021-2027.