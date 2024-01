Tres quioscos del centre de Tarragona queden sense explotador i passaran a ús municipal

Ni a la tercera ha anat la vençuda. La nova licitació de l’Ajuntament de Tarragona per a la concessió d’ús privatiu de les quatre guinguetes tancades al centre de la ciutat només ha rebut una oferta favorable. Concretament, es tracta del quiosc situat a la Rambla Nova número 39, que s’ha adjudicat a l’empresa Sant Magí Lluny SL i on s’establirà una administració de loteries. La concessió és per vuit anys i per un import de 3.900 euros anuals.

D’aquesta forma, el quiosc, a l’altura del carrer Adrià, tornarà a ser un punt de venda de loteria després d’albergar durant molts anys l’Administració de Loteries número 1, la més antiga de la ciutat. En els altres tres espais, ubicats als números 40 i 102 de la mateixa rambla Nova i el de la rambla del President Companys, davant de l’Institut Vidal i Barraquer, no s’ha rebut cap proposta i la licitació ha quedat deserta.

«La valoració és positiva perquè hem pogut adjudicar un quiosc, que en altres licitacions no s’havia aconseguit», expressa el conseller de Béns i Patrimoni, Nacho García.

En aquest cas, es tractava de la tercera oferta pública consecutiva d’aquests quioscs, ja que a l’any 2022 i a l’abril de l’any passat els concursos ja es van obrir. L’anterior govern municipal va voler regularitzar la situació dels quioscos renovant les concessions caducades i, per aquest motiu, va licitar l’explotació de vuit espais repartits per la ciutat. La meitat ja estaven ocupats i les llicències d’aquests van ser adjudicades a les empreses que estaven utilitzant el quiosc. La resta, que ja estaven buits, no van rebre ofertes.

«Ara mateix no hi ha un interès ciutadà per instal·lar cap comerç en els altres quioscos», afegeix l’edil. Per aquest motiu, el consistori descarta tornar a treure una licitació pròximament i s’apostarà perquè siguin d’ús municipal. «L’hem ofert a totes les conselleries de l’Ajuntament i ens consta que Comerç i Turisme han mostrat interès per generar activitat en aquests espais i no deixar que es degradin», exposa García.

Pèrdua lenta

El nombre i l’activitat dels quioscs a Tarragona ha anat disminuint progressivament en els darrers anys. A l’estiu del 2018, el govern municipal format per PSC i PP va optar per enderrocar quatre espais, concretament les guinguetes de Cronista Sessé, de l’Avinguda Marquès de Montoliu i dos més a la rambla Nova, als números 105 i 115. Més tard, l’any 2021, el govern format per ERC, Junts i la CUP va aprofitar la fi de la concessió del quiosc de la Plaça Imperial Tàrraco per desmuntar la construcció i habilitar l’actual carril bici.