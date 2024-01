La Sala Trono de Tarragona espera poder acabar la temporada de primavera al Metropol

La Sala Trono estrenarà la seva temporada de primavera aquest febrer, però no se sap si podrà finalitzar-la el maig a les mateixes instal·lacions.

Segons va explicar el seu director, Joan Negrié, durant la presentació de la programació primaveral, el 31 de març s’iniciaran les reformes al Teatre Metropol, concretament en la seva coberta i fusteria exteriors.

Aquestes accions, en principi, no tenen per què afectar la platea ni l’escenari de la Sala. És per això que Negrié manté l’esperança de poder compaginar les funcions amb les reformes, possibilitat que s’està parlant amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, encapçalada per Sandra Ramos. En declaracions a aquest mitjà, la consellera va aclarir que qui ha de valorar si això seria possible, «sota criteris tècnics i de seguretat, és el despatx d’arquitectes que resulti guanyador de la licitació».

Més enllà de maig

Una altra de les incògnites amb què s’enfronta la Sala Trono és on realitzarà la programació per aquesta tardor. Negrié va expressar que «hi ha poc temps per a buscar una solució», però que faran el possible per a portar a cap alguna funció. D’altra banda, un dels esdeveniments que també quedarà afectat per les reformes és el FITT. Noves Dramatúrgies, que fins ara s’havia celebrat en aquest equipament. Respecte a això, Negrié va declarar que «haurem de redissenyar el festival».

Amb tot, el director de la Trono va explicar que estan rebent el suport de l’Ajuntament i del Departament de Cultura de la Generalitat. «La solució ha de ser col·lectiva, no pot venir només d’una entitat», va expressar, afegint que «és la primera vegada que anem tots tres de la mà». Negrié també va declarar que aquesta situació ha generat un «sentiment ambivalent» en l’equip, però que intenten «pensar que els canvis són bons». Alhora, va justificar les reformes del Metropol, afirmant que «són necessàries per a la salut cultural de la ciutat».