Els monuments de Tarragona registren 500.000 visites i 1 MEUR de recaptació el 2023

Els recintes i monuments del Museu d’Història de Tarragona (MHT) van rebre 509.000 visites durant el 2023. La xifra aconseguida l’any passat ha quedat força per sota dels 700.000 que es van registrar l’any anterior. Tot i que l’afluència va baixar, l’MHT va assolir un rècord històric en la recaptació. A través de la venda d’entrades, es va ingressar poc més d’1 milió d’euros, una quantitat molt superior a la que s’obtenia normalment abans de la irrupció de la covid, quan els beneficis rondaven els 700.000 euros.

El 2022, el Museu d’Història va tornar a números prepandèmia amb 697.136 euros de recaptació. El gran augment d’ingressos que es va produir l’any passat, durant el qual es va superar el milió d’euros, es deu a la pujada dels preus per accedir als recintes monumentals que es va implementar el passat mes de març. L’augment va ser d’entre el 30 i el 50% en les entrades individuals i el passi conjunt.

Respecte a la caiguda del nombre de visites, el conseller de Patrimoni, Nacho García, ho atribuïa principalment al trasllat de la Maqueta de Tàrraco de l’Antiga Audiència a la Volta del Pallol. I és que, mentre abans l’entrada era lliure i gratuïta, ara cal pagar per veure-la. Durant el 2023, la maqueta va rebre 13.151 visites. L’any anterior, en va registrar unes 125.000.

García va fer una «valoració positiva» respecte a la programació del 2023, ja que hi ha hagut un «augment significatiu» en el nombre de participants en les activitats comentades i familiars. En el cas de les escolars, però, va baixar. «Era el primer any amb programació estable i aquest 2024 serà el primer que tindrem un calendari des de l’inici de l’any», celebrava l’edil, qui afirmava que «la voluntat de la conselleria de Patrimoni no només és consolidar l’activitat de l’MHT, sinó també ampliar-la».

El director del Museu d’Història, Cris Salom, va ser l’encarregat de presentar les activitats d’enguany. La programació començarà al febrer amb la primera Peça del Mes de la 6a edició del Quan els objectes parlen. Fins al desembre, s’exposaran 10 objectes escollits d’entre l’inventari municipal a l’aparador de Casa Castellarnau. «Com a novetat, farem activitats per Sant Magí i Santa Tecla», explicava Salom. A més, per primera vegada, s’inclourà l’activitat Io, Saturnalia! dins de la programació de Nadal.

El director de l’MHT va voler destacar la Ruta del Pont del Diable, del cicle Històries Amagades de Tarragona, que es farà cada diumenge de febrer i de març, així com l’activitat Tarragona amb els ulls de la Comtessa Agnès. Les primeres sessions coincidiran amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona i s’allargaran fins al maig. D’altra banda, es va anunciar que, a partir d’avui, es pot renovar i adquirir el passi tarragoní a Casa Castellarnau, que permet als empadronats entrar de forma lliure als recintes i museus de l’MHT.