Tarragona acull una nova residència privada per a la gent gran de 172 places

La Sala Snoezelen, dissenyada per a realitzar teràpia no farmacològica fent ús dels cinc sentits.Gerard Marti Roig

Tarragona obre una nova residència per a la gent gran, de la mà de l’entitat Clecevitam, i ubicada al costat de l’Hospital Joan XXIII. Així, el centre tarragoní, que ja compta amb 30 places ocupades de les 172 disponibles, es converteix en el primer que l’entitat estrena a la província, i en el tercer del territori català, després de la inauguració anterior de dues residències, una a Cerdanyola del Vallès i, una altra, a Lleida. La línia de treball de l’equipament, com es va explicar ahir en la seva inauguració, està centrada a potenciar les relacions socials entre els residents i adaptar les instal·lacions al context postpandèmic.

CleceVitam Costa Daurada, el nom de la residència, consta de 135 habitacions, tan individuals com compartides, repartides entre la planta baixa i 5 pisos. Cadascun dels nivells de l’edifici compta amb una unitat de convivència conformada per un màxim de 17 persones, que comparteixen una sala comuna i duent a terme activitats en grup.

Aquesta forma de convivència pretén «potenciar les relacions socials entre els residents», va afirmar Laura Collado, delegada de CleceVitam a Catalunya i Balears. Per tal de construir aquestes «petites famílies», Collado va explicar que, primer, «coneixem les preferències dels residents, com són, i, a través d’aquestes característiques, decidim en quina unitat col·locar-los».

D’altra banda, Collado també va remarcar que, «gràcies al fet de ser una residència de nova construcció», han pogut adaptar les instal·lacions als temps postpandèmics. Així, Carla Pérez, social advisor de CleceVitam Catalunya, va explicar que realitzen un seguit de mesures per a minvar les possibilitats que hi hagi un brot de Covid a la residència: «La bugaderia té una doble barrera sanitària: hi ha una entrada per la roba bruta, i una sortida diferent per la roba neta».

En la mateixa línia, Pérez va explicar que, per tal d’assegurar el contacte dels residents amb els familiars tot i que els primers estiguin contagiats de Covid, s’han creat unes sales de visites reservades, a més d’entrades directes a certes parts de la residència des de l’exterior, perquè els familiars no mantinguin contacte directe amb la resta de residents.

A banda de la Covid, el centre també es manté alerta davant l’augment de contagis per altres tipus de virus respiratoris. Amb tot, Pérez expressa que estan «tranquils», ja que, tot i que són conscients que treballen amb un col·lectiu vulnerable, «ara com ara, gràcies al fet d’estar tancats, no hem tingut cap cas».

Estimular l’envelliment actiu

CleceVitam Costa Daurada també disposa de diferents serveis de teràpies no farmacològiques, com la Sala Snoezelen, per a estimular els sentits, o la Cabina Lucía, destinada a millorar la higiene mitjançant l’hidromassatge i l’aromateràpia, entre altres. Collado va expressar que aquest i altres serveis tenen per objectiu que «els residents puguin triar el mètode que vulguin per a tenir un envelliment actiu», i, així, respecten el grau d’autonomia amb què van arribar al centre.