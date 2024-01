Organitzen patrulles veïnals per frenar l’onada de robatoris a Boscos de Tarragona

La inseguretat està creixent entre els veïns de la urbanització de Boscos. Des de fa dos mesos, els robatoris s’han intensificat a la zona de Golden Park, sobretot en aquells habitatges que es troben més a prop de la zona boscosa. Farts d’aquesta situació, els residents han decidit mobilitzar-se organitzant patrulles veïnals nocturnes per intentar combatre els furts que estan patint darrerament.

«Sempre hem tingut aquest problema a Boscos», admet un veí de la zona afectada, però «en els darrers mesos, hem viscut una onada de robatoris que no havíem patit mai». El carrer de la Cigonya, així com el de l’Oreneta i el del Pardal són els més afectats. I és que, allà, les cases estan envoltades de vegetació. Això, «facilita l’entrada i la fugida». Segons diu el mateix veí, en un dels robatoris, els lladres van forçar el balcó d’un domicili mentre els propietaris eren a la sala d’estar. A més, apunta que, en molts casos, s’emporten objectes de valor com joies o diners en efectiu.

Els residents de la zona viuen un malson on regna la por i la inseguretat. Per això, reclamen més presència policial, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra: «Sabem que no hi ha els efectius suficients que hi hauria d’haver a la ciutat». D’altra banda, els veïns tenen certs dubtes sobre el funcionament de les càmeres de videovigilància que es van instal·lar als accessos de la urbanització, ja que creuen que alguns dels lladres acaben fugint en cotxe i no saben si algú ho està controlant.

Les associacions veïnals de Llevant, a excepció de la de la Móra, asseguraven que l’estiu havia estat més tranquil gràcies als dispositius de seguretat que va instal·lar el consistori. Al novembre, però, les denúncies per robatoris en habitatges i vehicles va augmentar considerablement a algunes urbanitzacions com Cala Romana o els Monnars. També a Boscos, on, ara, s’ha intensificat encara més.

Per això, els veïns recorren els carrers i les zones boscoses cada nit per frenar els robatoris a la zona. La tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, afirma que «la seguretat és una prioritat i un tema que ens ocupa i preocupa». Per això, en els pròxims dies, l’edil es reunirà amb les associacions de veïns de Llevant i la regidora de barri, Isabel Mascaró, per «prendre totes les mesures necessàries». Apunta, de fet, que ja s’han fet patrulles especials amb dron a Boscos.