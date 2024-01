Espectacular incendi d'un camió que transportava vehicles a l'N-340 a Tarragona

Ahir al vespre, cap a tres quarts de vuit, una gran flama va envair la carretera Nacional-340 a Tarragona ben a prop a la seva incorporació a la A-7. Un camió que transportava vehicles es va incendiar.

Quatre dels turismes que transportava el camió van cremar per complet i el 50% d'un altre va quedar també afectat. Quatre vehicles més que transportava no han estat afectats. Afortunadament, el succés no va causar ferits.

Fins a set dotacions dels Bombers van participar en les tasques d'extinció del foc que es van prolongar fins passades les 00 hores. Trànsit va tallar la circulació a la via mentre el cos hi treballava, mentre que a la A-7 es van produir retencions en tots dos sentits.