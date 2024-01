ERC demana «celeritat» en la millora de la T-11 i l’N-340 en el seu pas per Tarragona

El grup municipal d’Esquerra vol que s’acceleri la humanització i millora de les carreteres nacionals a Tarragona. En el ple d’aquest divendres, ERC presentarà una moció referent al traspàs de carreteres acordat entre el Govern Central i l’Ajuntament de Tarragona. Concretament, la formació republicana demanarà a l’Estat «celeritat» i «concreció» en les actuacions que s’han de dur a terme a la T-11 i a l’N-340, així com a l’A-7 al seu pas per la ciutat.

Aquesta mateixa moció també servirà per reclamar que l’alcalde, Rubén Viñuales, iniciï la negociació amb l’Estat per a la renovació de l’N-240 fins a Sant Salvador. «El que volem és que s’humanitzi aquesta carretera, renovant la infraestructura i creant un passeig ciclable com el de Ponent o Llevant», assegurava ahir el conseller republicà, Xavi Puig. L’edil espera que «el nou govern defensi fins a l’últim euro d’aquestes inversions que va negociar i acordar el govern de Ricomà». «Estem en contacte amb les entitats veïnals i ens reclamen que l’Ajuntament i l’Estat accelerin aquestes accions», afirmava.

Esquerra presentarà una segona moció, que proposarà la col·laboració entre l’Ajuntament i l’Energètica de Catalunya per impulsar la transició energètica. Entre d’altres, demanen que s’elabori un estudi conjunt per tal de copsar les necessitats específiques de la ciutat en aquesta àrea. El conseller Carles Farré defensava que «anar de la mà de l’empresa pública del país és una gran oportunitat per avançar, unir forces i optimitzar recursos per tal d’assolir una transició energètica». «Crear una empresa nova municipal no és idoni, la millor opció és aprofitar l’EMDE i anar acompanyats de la Generalitat per assolir projectes més grans», afegia l’edil.