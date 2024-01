L’Ajuntament de Tarragona dedicarà més de 24 MEUR a eixugar deute i pagar interessos aquest 2024

L’Ajuntament de Tarragona ha previst 188 milions d’euros de despesa corrent per aquest 2024. Del total, un 9% correspon als pagaments que efectuarà el consistori a les entitats financeres. És a dir, gairebé 17 milions d’euros. D’aquests, 13,1 milions serviran per amortitzar 14 préstecs que el consistori té concertats des de fa anys. Els altres 3,8 milions es destinaran a sufragar interessos de diferents crèdits. A banda, el govern municipal ja va comunicar que 6,7 dels 9 mlions que calcula rebre a través de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) també serviran per eixugar deute. Així, durant aquest any, Tarragona pagarà, com a mínim, 23,6 milions d’euros als bancs.

Pendents del romanent

Aquesta xifra, però, acabarà sent superior. El dia que la consellera d’Economia i Hisenda, Isabel Mascaró, va presentar el pressupost, es va anunciar que els diners del romanent de tresoreria es faran servir per amortitzar deute. El sobrant no es donarà a conèixer fins a la liquidació de l’exercici del 2023, que arribaria a la primavera.

De moment, el que és segur és que 13,1 milions d’euros del pressupost d’enguany serviran per a reduir el deute viu. És una quantitat inferior a la de l’any passat, quan es van destinar 14,7 milions per amortitzar 19 préstecs. En els comptes del 2023 també es preveia gastar 2,1 milions per pagar interessos. En canvi, enguany se n’abonaran 3,8.

Cal recordar que, el passat mes de setembre, el Banc Central Europeu (BCE) va decidir apujar 25 punts bàsics els tipus d’interès, elevant-los fins al 4,5%, el nivell més alt des del 2021. Quan es va anunciar que l’Ajuntament tenia un dèficit de, suposadament, 14 milions d’euros, l’alcalde, Rubén Viñuales, va atribuir la delicada situació de l’Ajuntament a aquest augment, així al del preu de l’energia, de la inflació o dels sous dels funcionaris. Finalment, amb una pujada important d’impostos i una reducció de despesa considerable, es van poder quadrar els comptes.

El pressupost compta amb 21 milions per a inversions, dels quals 14 provenen d’un crèdit bancari. Tot i això, enguany es tornarà a reduir el passiu municipal, ja que es pagaran més de 20 milions a amortitzar préstecs. L’Ajuntament ha tancat l’any situant el deute viu en el 78,3% i tot indica que aquest 2024 aconseguirà baixar-lo per sota del límit legal del 75%. Aquesta fita permetria al consistori concertar crèdits en el futur sense la necessitat que la Generalitat de Catalunya avali les operacions.