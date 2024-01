Quaranta-una persones fan l’FP que ofereix l'Ajuntament de Tarragona

Quaranta-una persones han començat aquest any la Formació Professional Ocupacional (FPO) Dual que ofereix Tarragona Impulsa, el servei de formació, ocupació i empresa de l’Ajuntament de Tarragona. En aquesta edició, el programa ha assolit un rècord en nombre d’alumnes.

De les 41 persones, 35 són joves 16 a 29 anys i 6 tenen altres edats.

Per primer cop, aquest programa de capacitació professional ha obert les inscripcions a persones que, tot i no tenir l’edat contemplada fins ara en el programa, pertanyen a col·lectius vulnerables. La Formació Professional Ocupacional ofereix tres especialitats a l’alumnat: suport a l’educació (vetlladors/es), soldadura i activitats fisicoesportives. Des de Tarragona Impulsa expliquen la incorporació del perfil de suport a l’educació per l’alta demanda detectada als centres educatius.

Del total de 41 alumnes, 18 han començat la formació de suport a l’educació, 11 la de soldadura i 12 la formació en activitats fisicoesportives. La durada del programa és d’un any i ofereix un 60% d’hores de treball (24 hores a la setmana) i un 40% d’hores de formació (16 hores a la setmana).

Aquesta és la tercera edició de la FPO Dual de Tarragona Impulsa. En la primera edició (2021-22), el programa va tenir 19 participants (10 en atenció sociosanitària i 9 en hostaleria), mentre que el 2022-23 la participació va ser de 38: 17 en hostaleria, 12 en activitats fisicoesportives i 9 en energies renovables.

L’ocupabilitat de l’alumnat del curs 2021-22, últim any amb dades completes, és actualment del 90% en hostaleria i del 40% en atenció sociosanitària, és a dir: un 65% en global. Tarragona Impulsa destaca com a punt fort d’aquesta formació que bona part de l’alumnat de la FPO Dual torna a adquirir l’hàbit d’estudiar i retorna a la formació reglada un cop finalitzat el curs.