El govern vol que el POUM inclogui el trasllat del Complex Educatiu darrere de la Floresta i l’Albada

El futur Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) inclourà el trasllat del Complex Educatiu de Tarragona a una nova ubicació. L’avantprojecte aprovat durant l’anterior mandat preveia situar l’antiga Universitat Laboral entre els barris de Campclar i Bonavista. En canvi, l’actual govern ha elaborat una proposta per moure-la al PP-9, darrere dels barris de l’Albada, la Floresta i Parc Riu Clar.

Tot i això, el conseller de Territori, Nacho García, apunta que és una ubicació «provisional», perquè encara s’ha de negociar amb la Generalitat de Catalunya. L’edil, però, assegura que el Complex Educatiu es mourà per la perillositat que suposa la seva ubicació actual, enmig d’una zona industrial, i s’instal·larà, amb total seguretat, a Ponent. García considera que el PP-9, que està «desenvolupat urbanísticament», és el lloc idoni perquè es tracta d’«un indret molt ben comunicat».

El PSC opina que el lloc escollit a l’inici, entre Campclar i Bonavista, ha de convertir-se en la gran zona verda de Ponent. També ho ha de ser Horta Gran, que es convertirà en un espai agrari protegit. En aquesta línia, el govern planeja incorporar gran part del pla parcial de la Budellera (PP-24) a l’Anella Verda, tornant-la zona no urbanitzable.

Els socialistes, però, tenen clar que la ciutat ha de créixer per Llevant. Sobretot, per la Vall del Llorito, també coneguda com Terres Cavades. Això sí, serà una proposta «redimensionada» respecte a la del POUM del 2013, plantejant un desenvolupament sostenible. De la mateixa manera, l’executiu pretén recuperar el pla parcial de Mas d’en Sorder (PP-43) perquè s’hi pugui desenvolupar activitat hotelera i recuperar l’espai patrimonial.

Cara i creu a l’oposició

El conseller d’ERC, Xavier Puig, celebra que «quasi totes les decisions incloses en el POUM són de l’anterior govern». En canvi, critica que la inclusió de Mas d’en Sorder és una «imprudència jurídica», ja que podria xocar amb el Pla Director de Sòls no Sostenibles. A més, creu que es tracta d’un «canvi substancial» i això obligaria a reiniciar el procés de redacció del POUM. Respecte al pla parcial de la Vall del Llorito (PP-41), Puig diu que «tot i no compartir-lo, ho veiem raonable perquè hi ha certa demanda». Exigeix, però, que sigui «un creixement redimensionat».

Jordi Collado, portaveu d’ECP, celebra que els socialistes hagin decidit «descartar la Budellera, no créixer gaire a Ponent, redimensionar plantejaments urbanístics o ordenar tota la cobertura de l’A-7». «Ens agrada que virin a l’esquerra», assegura l’edil, qui creu que la proposta apunta a «un model de ciutat que mira de reconstruir-se cap a dins i té una mirada sostenible de llarga durada».

En canvi, Maria Mercè Martorell, portaveu del PP, considera «poc ambiciosa» la proposta del govern i reitera «la necessitat de creixement per Llevant, de forma controlada i sostenible, i de compensar amb zones verdes a Ponent, amb un gran parc central a Horta Gran». Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Sendra, afirma que «en general, ens agrada el que ens ha explicat el govern, però s’hauran de negociar temes cabdals com el tramvia fins a la Móra, Mas d’en Sorder o la Vall del Llorito».

El conseller Nacho García explica que «després d’aprovar les directrius per incorporar la Vall del Llorito i Mas d’en Sorder al POUM, ara, s’està redactant el document per a l’aprovació inicial del pla, que està prevista per abans d’acabar el 2024».