Aprendre a escriure com a l’edat mitjana

Més de trenta persones van respondre a la convocatòria dels Amics de la Catedral de Tarragona, que el passat dijous van organitzar una nova sessió de l’activitat L’scriptorium medieval. Aquest taller, que combina teoria i pràctica, permet endinsar-se en el món de l’escriptura medieval d’una manera rigorosa i didàctica, mitjançant reproduccions i material que els participants poden utilitzar. Així, es pot experimentar com era la delicadíssima labor que feien els copistes i il·luminadors medievals.

El taller va començar amb una breu explicació sobre l’origen i evolució de l’escriptura fins a l’edat mitjana. A continuació, els assistents van participar en una activitat consistent en ordenar, per ordre cronològic, els diversos suports que l’home ha fet servir per escriure, mitjançant reproduccions de troballes reals, com una taula de cera localitzada a Pompeia o una peça de marbre negre de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona.

Tot seguit, se’ls van mostrar les eines i els materials utilitzats a l’edat mitjana, i els van convidar a fer els seus propis treballs. Durant la sessió, també se’ls van mostrar diversos originals que pertanyen al fons de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, entre els quals hi havia el manual notarial més antic d’Europa, datat el 1227-28, i localitzat a Alcover, o un Flos Sanctorum (descripció de la vida dels sants) inacabat, on es podien veure els espais corresponents a les caplletres pendents de completar.

«Des de l’Arxiu ens vam adonar que hi ha una franja d’edat a qui tot aquest món els resulta desconegut. Amb l’objectiu d’arribar a aquest públic vam idear, juntament amb els Amics de la Catedral, aquest taller que està tenint unes valoracions molt positives, especialment entre el professorat, ja que ens permeten treballar aspectes com la llengua i la literatura, la història medieval i de l’església, o fins i tot la química», va explicar mossèn Enric Mateu, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà.