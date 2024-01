Roben a l’Amazon Locker situat a la benzinera Repsol de Sant Salvador

L’Amazon Locker situat a la benzinera Repsol de Sant Salvador, ubicada en el número 3 de la carretera N-240, va ser víctima d’un robatori entre els dies 27 i 28 del passat desembre. Una de les treballadores de l’establiment afirma que es va trobar varis dels armariets que conformen el Locker oberts i sense contingut la matinada del 28, el que, afegeix, és la primera vegada que succeeix.

A continuació, declara que durant el mateix dia, dos treballadors d’Amazon van arribar a la benzinera amb la intenció de dipositar diversos paquets al Locker, però, en veure el seu estat, van marxar. Des de llavors, Amazon no ha enviat més repartidors ni s’han arreglat els armariets afectats. Amb tot, segons la seva pàgina web, el Locker malmès no està disponible com a punt de recollida.

L’empresa Repsol va fer la denúncia al cap de pocs dies, i els Mossos d’Esquadra es van personar a l’establiment, on van visualitzar el contingut de les càmeres de seguretat per a intentar identificar els sospitosos. Fonts del cos policial afirmen que ara mateix hi ha una investigació oberta, però no poden donar més detalls.

Tampoc poden desvelar si els afectats per aquest incident, aquells a qui se’ls hi ha sostret els paquets que hi havia al Locker, han presentat denúncia. El que sí que afirmen és que no es tracta d’un «fet generalitzat» i que, per ara, aquests robatoris no són comuns.

Altres problemàtiques

També s’han donat casos en què diversos usuaris d’Amazon han rebut paquets buits, amb pedres dins per simular que tenien contingut. Això succeeix sobretot quan es tracta de productes electrònics, com mòbils d’alta gamma.