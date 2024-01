El Banc de Sang i Teixits alerta sobre la caiguda de reserves

Amb l’inici de 2024, es dona el tret de sortida a un dels esdeveniments solidaris més importants a l’agenda de Catalunya: la Marató de Donants de Sang, que, sota el lema Fer-ho entre tots és molt nostre, tindrà lloc entre els dies 11 i 19 de gener. Concretament, a Tarragona, caldrà un mínim de 32.000 donacions per ajudar a remuntar les existències del Banc de Sang i Teixits.

Amb tot, el cap de servei territorial del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre del Banc, Albert Soley, va alertar en la presentació de la campanya que «aquest és l’any que tenim menys reserves de sang», i, per tant, «ara és més important que mai donar».

Soley va atribuir la reducció de donants durant Nadal al fet que hi va haver molta gent malalta. Per la seva banda, la directora general del Banc de Sang i Teixits, Ana Millan, va afegir que l’agost i el desembre són mesos on ja de per si disminueixen les donacions. D’altra banda, també va assenyalar que, actualment, tenen existències per 5 dies, quan la situació òptima seria que fossin per 8.

Així, en la presentació, a la que hi van assistir els alcaldes de Lleida, Girona i Barcelona de forma telemàtica, es va anunciar la intenció de superar les 260.000 donacions anuals, per ajudar als més de 70.000 ingressats a centres hospitalaris que s’esperen aquest 2024.

Un Pilar Casteller Digital

Una de les novetats de la Marató d’enguany és la creació d’un Pilar Casteller Digital, que s’ubicarà al punt neuràlgic de les quatre províncies catalanes; concretament, a Tarragona s’ubicarà a la plaça de la Font. A més a més, la mateixa ciutat acollirà la seva inauguració el dilluns 22 a les 11.30 hores, data que coincideix amb la cloenda de la Marató, quan es donaran els resultats generals. El monument digital es podrà escanejar, i s’anirà omplint de color vermell d’acord amb les donacions que es vagin fent fins al 14 de juny. Es té previst que s’arribi a les 130.000 donacions.

Punts de donació de sang

La ubicació principal de donació a Tarragona serà l’hospital Joan XXIII, però també s’han repartit diferents punts de col·lecta arreu del territori, que ja es poden consultar a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits.

D’altra banda, la web recorda les principals condicions necessàries per a ser donant de sang, com tenir entre 18 i 70 anys o pesar més de 50 quilos. Amb tot, el donant haurà d’emplenar un formulari sobre la seva salut i hàbits de vida.