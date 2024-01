La programació d’Hivern Jove 2024 tindrà un 40% d’activitats noves a Tarragona

La programació d’Hivern Jove, emmarcada entre el 16 de gener i el 30 de març, comptarà enguany amb un total de 70 activitats gratuïtes, un 40% d’aquestes noves. D’altra banda, també s’han incrementat lleugerament les places per inscriure’s: en total, es posaran a disposició del jovent d’entre 12 i 35 anys 2.000 places, 1.200 formatives i 800 culturals, a les quals podran accedir a partir de l’11 de gener a les 17 hores a través de tarragonajove.org, l’aplicació Hubjove o de manera presencial.

Una de les peculiaritats que presenta la programació de 2024 és que «hi ha una clara aposta pels espais dirigits als professionals que treballen amb persones joves», va explicar Georgina López, cap de programes de Joventut, durant la presentació de la programació. És per això que part de les propostes són càpsules formatives per a orientar i acompanyar aquests professionals; concretament, en l’àmbit de l’esport, es durà terme una formació per a detectar conductes de risc.

D’altra banda, l’entitat H20 realitzarà una jornada de formació per tal de commemorar el seu 25è aniversari. Aquest no és l’únic organisme que es troba de celebració, ja que Hivern Jove també inclourà la presentació del llibre sobre els 30 anys de la Mostra de Teatre Jove, escrit per Enric García Jardí. Dins l’àmbit cultural, Georgina López va destacar la realització de la segona edició de la Baixada del Pajaritu, en què els participants construeixen i tunegen en grup la seva pròpia andròmina, a més de les activitats per a celebrar l’Any Nou Xinès.

D’entre les propostes que ja tenen més anys, López parla del cicle Cultura Kesse, que enguany comptarà amb la presència del músic reusenc Frankie Boronatt. López també va aprofitar per recordar els diversos serveis de suport emocional amb els que compta l’Espai Kesse, com el Kesse t’escolta.

Escolta activa

Gran part de la programació d’Hivern Jove es crea a partir de les propostes que es reben al departament de Joventut, tal com va explicar Georgina López: «Tenim participants dels tallers que demanen que es continuïn fent, i entitats, col·lectius i individuals que volen oferir activitats».

Així, «des del departament fem una escolta activa contínua per renovar-nos i mantenir-nos atractius pel jovent», va remarcar Guillermo García, conseller de Joventut. D’aquesta manera, entre el departament i 36 entitats i persona joves han creat la programació d’enguany, que també té per objectiu «donar a conèixer els recursos amb els quals compta l’Espai Kesse», va declarar López.