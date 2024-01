La nova tarifa diària de 5,95 euros s’aplicarà als pàrquing Saavedra i Tàrraco la setmana vinent

Just abans d’acabar l’any, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) anunciava l’increment del 20% de la tarifa dels pàrquings públics. Durant aquests primers dies de gener, el màxim diari ja ha passat dels 4,95 als 5,95 euros als aparcaments Torroja, Francesc Bastos, Joan XXIII, Avinguda Catalunya i President Lluís Companys. Pel que respecta al Saavedra i a l’Imperial Tàrraco, la nova tarifa s’aplicarà a partir de la setmana que ve.

Des de l’’EMT, apuntaven que l’aprovació d’aquesta pujada de preus, amb el màxim diari fixat en 5,95 euros, és a conseqüència de l’augment de la despesa d’energia elèctrica vinculada als pàrquings que, els últims mesos, hauria superat l’increment del 100%. L’augment de la tarifa diària no és l’únic moviment que ha fet l’organisme públic per compensar aquest sobrecost. De fet, en aquest inici d’any també s’han apujat els preus dels abonaments dels set aparcaments.

A banda d’això, s’han modificat els preus dels punts de càrrega de vehicles elèctrics, ubicats tant als pàrquings municipals com a la via pública, que passaran a tenir una tarifa de 0,35 cèntims per quilowatt hora (kWh), per ajustar-la a les despeses del sistema i del propi consum real d’energia. En l’anunci de la pujada de tarifes, la presidenta de l’Empresa Municipal de Transports, Sonia Orts, assegurava que «tot i que la despesa d’energia elèctrica ha augmentat en més d’un 100% en els últims mesos, no volem que aquest increment repercuteixi directament en els usuaris».

D’altra banda, afegia que «treballem per avançar cap a un model de mobilitat sostenible, que impulsi els aparcaments municipals de rotació com a complement a l’estacionament de zones regulades i als aparcaments dissuasius de la ciutat».

Fa un any, l’EMT ja va apujar el preu de rotació dels aparcaments un 10%, després de fer una revisió de les tarifes, que no havien patit cap increment des del 2016. D’aquesta manera, el màxim diari va passar de 4,50 a 4,95 euros. A més, es van incrementar els preus dels abonaments en el mateix percentatge.

En aquell moment, també es va atribuir la pujada a les despeses en energia elèctrica, vinculada als aparcaments municipals, principalment pel seu enllumenat, que van patir un increment del 100% durant el darrer semestre del 2022. Amb les modificacions que s’han fet enguany a les tarifes, es preveu augmentar en 352.400 euros els ingressos.

Congelats els preus del bus

Per una banda, l’EMT ha aprovat apujar les tarifes dels pàrquings tancats. Per una altra, ha decidit mantenir la bonificació del 50% dels abonaments multiviatge per al transport públic municipal, que serà vigent durant tot aquest 2024.

L’organisme ha decidit congelar els preus i també assumir un 20% de descompte sobre les tarifes dels abonaments. Aquesta xifra se suma a la subvenció del 30% que tornarà a aportar el Govern de l’Estat. D’aquesta manera, es prorroga la reducció del 50% dels abonaments dels autobusos municipals. A més, enguany es mantenen tots els avantatges socials.