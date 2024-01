L’alberg del carrer del Mar de Tarragona tindrà dos pisos i capacitat per a 14 persones sense llar

Imatge del carrer del Mar, on l’IMSST posarà en marxa el nou alberg municipal per a persones sense sostre.Diari Més

Una vuitantena de persones en situació de sense sostre van ser localitzades a Tarragona durant el recompte que va dur a terme l’Ajuntament el passat mes d’octubre. Del total, 60 es trobaven dormint al carrer. Durant els darrers anys, el consistori ha fet grans esforços per combatre la xacra del sensellarisme, impulsant diferents serveis. Amb la voluntat de continuar ajudant aquest col·lectiu desafavorit, en els pròxims mesos es posarà en marxa un alberg municipal a la ciutat. El futur espai s’ubicarà al carrer del Mar, es distribuirà en dos pisos i tindrà capacitat per acollir a unes 14 persones.

Des de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), s’està treballant perquè aquest recurs residencial obri el més aviat possible. De fet, estan a l’espera d’uns darrers tràmits burocràtics i la intenció és que l’equipament obri el primer semestre d’aquest any. Mentrestant, s’està establint una comissió de treball amb els professionals especialitzats en l’àmbit del sensellarisme per definir els objectius d’aquest espai, els perfils habituals, el temps d’estada i els criteris d’accés.

«Aquest projecte és una de les màximes prioritats d’aquest govern municipal, ja que el primer pas que cal fer per lluitar contra el sensellarisme és oferir sostre. És el mínim per tenir una vida digna», afirma la consellera de Serveis Socials, Cecilia Mangini. Així doncs, el principal objectiu del consistori és «transformar les vides de les persones que es troben en situació de sense sostre».

En aquest sentit, l’edil apunta que la posada en marxa del nou espai «suposarà una inflexió molt important en l’àmbit de la lluita contra el sensellarisme» i «generarà un impacte molt gran en la resta de recursos, millorant l’efectivitat de tots ells». En els últims dos anys, l’IMSST ha posat en funcionament un pis de transició per a homes sense llar i un altre per a dones, així com un centre de dia on s’ofereix servei de dutxa, rentadora, consigna i ordinadors per fer tràmits. La ciutat, però, no comptava amb alberg municipal, un recurs que, ara, s’incorporarà al conjunt de serveis que s’impulsen des de la Xarxa d’Atenció Integral de Persones sense Llar.

Tendència a l’alça

En el primer recompte que es va realitzar el 2017, es van detectar 49 persones sense sostre. En sis anys, la xifra ha pujat a 78. Tot i que la majoria de les persones localitzades dormien al carrer, n’hi havia uns quants que pernoctaven a l’alberg de la Fundació Bonanit. Durant el 2023, l’entitat va atendre 500 persones sense llar i va registrar un 85% d’ocupació, unes dades habituals en els darrers anys.