La planta superior del pàrquing Bastos de Tarragona, sense data d’obertura des de fa sis mesos

«Fins a nou avís i degut a la necessitat de fer una revisió de seguretat a l’estructura metàl·lica del pàrquing, la part superior restarà tancada al públic». Aquest comunicat és el que es pot llegir a la tanca que, des de fa gairebé sis mesos, prohibeix l’entrada a l’aparcament municipal Bastos. El passat juliol, es va anunciar la clausura parcial i temporal de l’equipament per realitzar-hi tasques de manteniment i conservació. Avui dia, encara roman inaccessible i no hi ha cap data prevista per a la seva reobertura.

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT), encarregada de gestionar l’aparcament Bastos, va tancar la planta alta del pàrquing a l’estiu per iniciar una revisió global de les instal·lacions. Des de llavors, s’han estat duent a terme treballs de manteniment, que inclouen un estudi geotècnic del subsol i unes tasques de control per assegurar el perfecte estat de conservació de l’estructura metàl·lica, la qual té prop de 25 anys d’antiguitat. Segons explica l’EMT a aquest mitjà, encara s’està decidint quin rumb es prendrà amb l’aparcament i els tècnics estan valorant la millor opció per a la seguretat dels usuaris.

El fet d’estar tants mesos sense saber cap novetat sobre el pàrquing i la seva reobertura ha provocat malestar entre alguns residents de la zona. El passat mes de novembre, un d’ells va demanar «més transparència» als gestors responsables de l’aparcament. Des que es va comunicar el tancament de la planta superior, «els veïns usuaris habituals d’aquest pàrquing no hem tingut més informació de l’estat de les tasques de conservació i això fa que estiguem molt preocupats pel manteniment d’aquest espai», apuntava.

En aquest sentit, assegurava que «la incertesa rodeja la reobertura d’aquest servei públic essencial per a la ciutadania, evidenciant una manca de previsió i concreció per part de l’empresa municipal».

Més de 350 places

L’aparcament compta amb 361 places, dividides entre la planta baixa, a peu de carrer, i planta alta, formada per una instal·lació provisional metàl·lica on, de forma periòdica, es duen a terme tasques de manteniment i conservació. Amb motiu del tancament de la part superior, els 104 vehicles dels abonats que hi estacionaven diàriament van ser reubicats provisionalment a la zona inferior.

Aquesta situació ha obligat a deixar d’oferir places de rotació en un dels aparcaments municipals més propers al centre de la ciutat. Això obliga les persones que l’utilitzaven de forma més ocasional a buscar alternatives, com l’aparcament dissuasiu de la Tabacalera o el pàrquing municipal Imperial Tàrraco.